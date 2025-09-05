Dove vedere Italia-Estonia in tv? Rai o Sky, orario

La nuova Italia di Gennaro Gattuso sfida l'Estonia nel giorno dell'esordio sulla panchina azzurra del neo commissario tecnico della Nazionale. Prosegue il cammino di Kean e compagni nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Da colmare il gap con la Norvegia di Haaland, capace di battere con un secco 3-0 l'Italia di Spalletti lo scorso 6 giugno. Strada in salita, ma c'è fiducia nel nuovo corso targato "Ringhio".
Italia-Estonia, l'orario
Italia-Estonia andrà in scena oggi, venerdì 5 settembre, alle ore 20:45 a Bergamo, nello stadio che ospita le gare casalinghe dell'Atalanta.
Dove vedere Italia-Estonia in diretta tv
Italia-Estonia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.
Italia-Estonia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la partita dell'Italia in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gattuso ed Henn
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Retegui, Kean. Ct: Gattuso.
A disposizione: Vicario, Meret, Mancini, Cambiaso, Rovella, Frattesi, Locatelli, Orsolini, Fabbian, Maldini, Raspadori, P. Esposito.
Indisponibili: Scamacca. Squalificati: -. Diffidati: Frattesi.
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Shjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Peetson; Palumets, Shein; Yakovlev, Kait, Sinyavskyi; Sappinen. Ct: Henn.
A disposizione: Igonen, Vallner, Saliste, Tammik, Ainsalu, Soomets, Miller, Boom, Saarna, Anler, Kristal, Tamm.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Ainsalu, Anier, Hein, Kait, Palumets, Peetson, Sappinen, Soomets.
