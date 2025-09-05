Dove vedere Italia-Estonia in tv? Rai o Sky, orario

La nuova Italia di Gennaro Gattuso sfida l' Estonia nel giorno dell'esordio sulla panchina azzurra del neo commissario tecnico della Nazionale. Prosegue il cammino di Kean e compagni nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali , in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Da colmare il gap con la Norvegia di Haaland, capace di battere con un secco 3-0 l'Italia di Spalletti lo scorso 6 giugno. Strada in salita, ma c'è fiducia nel nuovo corso targato "Ringhio".

Italia-Estonia, l'orario

Italia-Estonia andrà in scena oggi, venerdì 5 settembre, alle ore 20:45 a Bergamo, nello stadio che ospita le gare casalinghe dell'Atalanta.

Dove vedere Italia-Estonia in diretta tv

Italia-Estonia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.

Italia-Estonia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la partita dell'Italia in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.