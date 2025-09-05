Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Italia-Estonia in tv? Rai o Sky, orario

È il giorno dell'esordio di Gattuso sulla panchina della Nazionale: ecco le probabili scelte del neo ct azzurro per la sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026
La nuova Italia di Gennaro Gattuso sfida l'Estonia nel giorno dell'esordio sulla panchina azzurra del neo commissario tecnico della Nazionale. Prosegue il cammino di Kean e compagni nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Da colmare il gap con la Norvegia di Haaland, capace di battere con un secco 3-0 l'Italia di Spalletti lo scorso 6 giugno. Strada in salita, ma c'è fiducia nel nuovo corso targato "Ringhio".

Italia-Estonia, l'orario

Italia-Estonia andrà in scena oggi, venerdì 5 settembre, alle ore 20:45 a Bergamo, nello stadio che ospita le gare casalinghe dell'Atalanta.

Dove vedere Italia-Estonia in diretta tv

Italia-Estonia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.

Italia-Estonia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la partita dell'Italia in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Gattuso ed Henn

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Retegui, Kean. Ct: Gattuso.

A disposizione: Vicario, Meret, Mancini, Cambiaso, Rovella, Frattesi, Locatelli, Orsolini, Fabbian, Maldini, Raspadori, P. Esposito.

Indisponibili: Scamacca. Squalificati: -. Diffidati: Frattesi.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Shjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Peetson; Palumets, Shein; Yakovlev, Kait, Sinyavskyi; Sappinen. Ct: Henn.

A disposizione: Igonen, Vallner, Saliste, Tammik, Ainsalu, Soomets, Miller, Boom, Saarna, Anler, Kristal, Tamm.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Ainsalu, Anier, Hein, Kait, Palumets, Peetson, Sappinen, Soomets.

 

 

