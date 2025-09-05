Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia, il cammino verso il Mondiale 2026: cosa bisogna fare per evitare i playoff

Gli Azzurri, con un solo successo in due partite, sono partiti con il freno a mano tirato nel girone di qualificazione
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Stasera inizia l'avventura di Gattuso come ct della Nazionale contro l'Estonia. L'Italia, con un solo successo in due partite, è partita con il freno a mano tirato nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026, lontana 9 punti dalla Norvegia, che ha anche due gare in più e una differenza reti di +11 (Italia a -1). Solo il primo posto garantisce la qualificazione diretta, altrimenti si va ai play off (26 e 31 marzo). Traduzione: l’Italia deve vincere sempre nelle prossime sei gare in programma e segnare molto per sperare di superare Haaland e compagni nella speciale classifica della differenza reti.  

La classifica del girone di qualificazione al Mondiale 

1. Norvegia: 12 punti (4 partite, +11), 2. Israele: 6 punti (3 partite, +1), 3. Italia: 3 punti (2 partite, -1), 4. Estonia: 3 punti (4 partite, -3), 5. Moldova: 0 punti (4 partite, -8).

Il calendario dell'Italia

5 settembre 2025, 20:45: Italia-Estonia, 8 settembre 2025, ore 20.45; Israele-Italia, 11 ottobre 2025, 20.45: Estonia-Italia, 14 ottobre 2025, 20.45: Italia-Israele, 13 novembre 2025, 20.45: Moldavia-Italia, 16 novembre 2025, 20.45: Italia-Norvegia. 

I criteri in caso di arrivo a pari punti

Differenza reti generale, gol fatti nel gruppo, punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, gol fatti negli scontri diretti, gol fatti in trasferta negli scontri diretti.

 

 

 

 

