Stasera inizia l'avventura di Gattuso come ct della Nazionale contro l'Estonia. L'Italia, con un solo successo in due partite, è partita con il freno a mano tirato nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026, lontana 9 punti dalla Norvegia, che ha anche due gare in più e una differenza reti di +11 (Italia a -1). Solo il primo posto garantisce la qualificazione diretta, altrimenti si va ai play off (26 e 31 marzo). Traduzione: l’Italia deve vincere sempre nelle prossime sei gare in programma e segnare molto per sperare di superare Haaland e compagni nella speciale classifica della differenza reti.