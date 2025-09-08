Dove vedere Israele-Italia in tv? Rai o Sky, orario

Israele-Italia, l'orario

Israele-Italia andrà in scena oggi, lunedì 8 settembre, alle ore 20:45 a Debrecen in Ungheria, al Nagyerdei Stadion.

Dove vedere Israele-Italia in diretta tv

Israele-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.

Israele-Italia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la partita dell'Italia in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.