Dove vedere Israele-Italia in tv? Rai o Sky, orario

Dopo il 5-0 sull'Estonia, prosegue il cammino dell'Italia del ct Gennaro Gattuso nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro Israele: gli Azzurri hanno un disperato bisogno di fare punti per non farsi sfuggire la terza Coppa del Mondo consecutiva.
Israele-Italia, l'orario
Israele-Italia andrà in scena oggi, lunedì 8 settembre, alle ore 20:45 a Debrecen in Ungheria, al Nagyerdei Stadion.
Dove vedere Israele-Italia in diretta tv
Israele-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.
Israele-Italia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la partita dell'Italia in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Simon e Gattuso
ISRAELE (5-4-1): Da. Peretz; Jehezkel, Nachmias, Lemkin, Shlomo, Revivo; Gloukh, Do. Peretz, E. Peretz, Solomon; Baribo. Ct: Ben Simon
A disposizione: 18 Glazer, 23 Nir’on, 2 Dasa, 21 Blorian, 14 Mizrahi, 22 Levi, 13 Khalili, 20 Biton, 16 Kanichowsky, 6 Gandelman, 7 Shua, 19 Turgeman
Indisponibili: - Squalificati: -
Diffidati: Manchmias, Shlomo, Shua, E. Peretz
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Cambiaso; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. Ct: Gattuso
A disposizione: 14 Vicario, 12 Meret, 2 Leoni, 4 Gatti, 13 Calafiori, 3 Dimarco, 6 Rovella, 16 Frattesi, 17 Orsolini, 15 P. Esposito, 20 Zaccagni, 10 Raspadori
Indisponibili: Scamacca
Squalificati: -
Diffidati: Bastoni, Frattesi
Dopo il 5-0 sull'Estonia, prosegue il cammino dell'Italia del ct Gennaro Gattuso nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro Israele: gli Azzurri hanno un disperato bisogno di fare punti per non farsi sfuggire la terza Coppa del Mondo consecutiva.
Israele-Italia, l'orario
Israele-Italia andrà in scena oggi, lunedì 8 settembre, alle ore 20:45 a Debrecen in Ungheria, al Nagyerdei Stadion.
Dove vedere Israele-Italia in diretta tv
Israele-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.
Israele-Italia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile è disponibile su App Store e Play Store ed è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la partita dell'Italia in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.