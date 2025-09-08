Italia, cosa serve per evitare i playoff e qualificarsi ai Mondiali

La vittoria contro Israele, arrivata dopo il successo con l'Estonia, ha rilanciato le ambizioni dell'Italia di Rino Gattuso, che agguanta la seconda posizione in classifica nel gruppo I delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, insieme alla nazionale israeliana (che ha una partita in più). Gli azzurri, dopo quattro gare giocate, si trovano a nove punti, a meno tre dalla Norvegia, che guida il girone a quota 12. Haaland e compagni possono vantare anche una migliore differenza reti: + 11 per la Norvegia, mentre gli azzurri si trovano a + 5. Per poter evitare i play off, gli azzurri devono vincere le prossime gare in programma e segnare molto per sperare di superare Haaland e compagni nella speciale classifica della differenza reti.