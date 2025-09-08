Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia, cosa serve per evitare i playoff e qualificarsi ai Mondiali

La situazione nel girone degli azzurri dopo il successo con Israele
Italia, cosa serve per evitare i playoff e qualificarsi ai Mondiali© LAPRESSE
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

La vittoria contro Israele, arrivata dopo il successo con l'Estonia, ha rilanciato le ambizioni dell'Italia di Rino Gattuso, che agguanta la seconda posizione in classifica nel gruppo I delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, insieme alla nazionale israeliana (che ha una partita in più). Gli azzurri, dopo quattro gare giocate, si trovano a nove punti, a meno tre dalla Norvegia, che guida il girone a quota 12. Haaland e compagni possono vantare anche una migliore differenza reti: + 11 per la Norvegia, mentre gli azzurri si trovano a + 5. Per poter evitare i play off, gli azzurri devono vincere le prossime gare in programma e segnare molto per sperare di superare Haaland e compagni nella speciale classifica della differenza reti.

GUARDA LA CLASSIFICA COMPLETA

La classifica del Gruppo I

Norvegia 12 (+11)

Italia 9 (+5)

Israele 9 (+4)

Estonia 3 (-8)

Moldavia 0 (-12)

Il regolamento: i criteri in caso di arrivo a pari punti

Differenza reti generale, gol realizzati nel gruppo, punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, gol segnati negli scontri diretti, gol realizzati in trasferta negli scontri diretti.

Le prossime partite dell'Italia

11 ottobre 2025, 20.45: Estonia-Italia

14 ottobre 2025, 20.45: Italia-Israele

13 novembre 2025, 20.45: Moldavia-Italia

16 novembre 2025, 20.45: Italia-Norvegia

