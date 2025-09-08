Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Israele-Italia diretta: segui la partita delle qualificazioni Mondiali LIVE

La Nazionale di Gattuso deve vincere (e bene) per agganciare il secondo posto e migliorare la differenza reti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Israele-Italia diretta: segui la partita delle qualificazioni Mondiali LIVE
3 min
DEBRECEN (UNGHERIA) - Vincere e bene, tre punti e tanti gol, ecco l'obiettivo dell'Italia questa sera contro Israele nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. C'è un secondo posto (per ora di proprietà proprio della nazionale israeliana) del gruppo I da agganciare e una differenza reti da migliorare, se si vuole provare a riprendere la Norvegia, soprattutto se si vuole strappare il pass per la Coppa del Mondo da primi del girone senza passare per l'inferno dei playoff. Gattuso lo sa, lo sanno gli azzurri che nella prima uscita con il nuovo ct hanno colto appieno il messaggio e vinto 5-0 contro l'Estonia. Serve continuità però e contro Israele l'occasione è doppia: non si può sbagliare. Segui tutto in diretta.

19:49

Gattuso può eguagliare Conte

Gattuso ha vinto il match contro l’Estonia all’esordio da ct della Nazionale. Negli anni 2000, soltanto un commissario tecnico ha strappato due successi nelle sue prime due partite in assoluto al timone dell’Italia: Antonio Conte, nel settembre 2014, contro Olanda e Norvegia.

19:41

Arrivato il pullman dell'Italia

L'Italia è al Nagyerdei stadion. Anche il pullman di Israele è arrivato allo stadio senza problemi, ma prima dell'arrivo della nazionale israeliana è partito un altro pullman vuoto, forse come diversivo. L'attenzione è massima, vicino all'impianto di gioco ci sono militari e forze dell'ordine.

19:34

La formazione ufficiale dell'Italia

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. Ct: Gattuso.

19:33

La classifica del girone dell'Italia

L'Italia insegue a 6 punti: ecco la classifica del nostro girone e degli altri.

19:32

Dove vedere Israele-Italia

Calcio d'inizio alle 20:45, ecco dove guardare in diretta tv e streaming la partita dell'Italia. LEGGI QUI

