Mondiali U20, l'Italia batte all'esordio l'Australia con un gol del romanista Mannini

VALPARAISO (CILE) - Esordio ok per l'Italia U20 nel Mondiale di categoria in Cile. Allo Stadio 'Elías Figueroa Brander' di Valparaíso, gli Azzurrini piegano 1-0 l'Australia campione d'Asia nel primo match del Gruppo D. Decisivo il calcio di rigore trasformato al 10' del primo tempo da Mattia Mannini (centrocampista della Juve Stabia, in prestito dalla Roma) e conquistato poco prima da Mattia Mosconi, attaccante dell'Inter. 'Player of the match' un altro giovane prodotto del vivaio giallorosso, il difensore Cristian Cama. Gli Azzurrini torneranno in campo, sempre a Valparaíso, mercoledì 1º ottobre (ore 17 locali, le 22 italiane e in diretta su Rai Sport) per affrontare Cuba, che ha perso 3-1 al debutto con l'Argentina.
Italia U20, il ct Nunziata: "Era importante vincere all'esordio"
"Abbiamo affrontato un avversario difficile ma era importante vincere, perché la prima partita del girone è sempre fondamentale", sottolinea il Commissario tecnico azzurro. "Siamo stati bravi, perché abbiamo saputo anche soffrire, ottenendo una vittoria meritata. Siamo una squadra nuova, radunata solo cinque giorni fa, e quindi è normale che ci siano ancora alcune cose da sistemare. Tuttavia, questo successo ci permette di lavorare con maggiore serenità. Stasera ci godiamo la vittoria, e da domani iniziamo subito a pensare alla prossima partita".
VALPARAISO (CILE) - Esordio ok per l'Italia U20 nel Mondiale di categoria in Cile. Allo Stadio 'Elías Figueroa Brander' di Valparaíso, gli Azzurrini piegano 1-0 l'Australia campione d'Asia nel primo match del Gruppo D. Decisivo il calcio di rigore trasformato al 10' del primo tempo da Mattia Mannini (centrocampista della Juve Stabia, in prestito dalla Roma) e conquistato poco prima da Mattia Mosconi, attaccante dell'Inter. 'Player of the match' un altro giovane prodotto del vivaio giallorosso, il difensore Cristian Cama. Gli Azzurrini torneranno in campo, sempre a Valparaíso, mercoledì 1º ottobre (ore 17 locali, le 22 italiane e in diretta su Rai Sport) per affrontare Cuba, che ha perso 3-1 al debutto con l'Argentina.