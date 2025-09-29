Mondiali U20, l'Italia batte all'esordio l'Australia con un gol del romanista Mannini

Italia U20, il ct Nunziata: "Era importante vincere all'esordio"

"Abbiamo affrontato un avversario difficile ma era importante vincere, perché la prima partita del girone è sempre fondamentale", sottolinea il Commissario tecnico azzurro. "Siamo stati bravi, perché abbiamo saputo anche soffrire, ottenendo una vittoria meritata. Siamo una squadra nuova, radunata solo cinque giorni fa, e quindi è normale che ci siano ancora alcune cose da sistemare. Tuttavia, questo successo ci permette di lavorare con maggiore serenità. Stasera ci godiamo la vittoria, e da domani iniziamo subito a pensare alla prossima partita".