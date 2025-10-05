Italia, Politano out: Gattuso chiama Spinazzola

Un premio all'ottimo avvio di stagione: Leonardo Spinazzola torna in Nazionale. Il terzino del Napoli sostituisce il compagno - e amico fraterno - Matteo Politano, out per infortunio dopo la partita tra Napoli e Genoa. Campione d'Europa nel 2021, campione d'Italia lo scorso anno, Spinazzola torna in azzurro dopo due anni. L'ultima partita risale al 18 giugno 2023 contro l'Olanda. In questa stagione sta offrendo prestazioni di altissimo livello: finora ha giocato sette partite, con un gol e un assist, offrendo sempre prestazioni di altissimo livello. Conte di lui si fida e adesso lo ha richiamato anche Gattuso. Giusto così.