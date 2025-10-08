Probabile formazione Italia: Raspadori con l’Estonia. Poi per Israele…

INVIATO A FIRENZE - Difesa a quattro con l’Estonia, 3-5-2 con Israele. Era nell’aria, Gattuso prepara una doppia Italia. Lo raccontavano l’intenzione di andare avanti con due centravanti, i gol subìti a Debrecen, la lista dei 27 convocati, la scelta di puntare su Piccoli e Spinazzola per sostituire Zaccagni e Politano, costretti a rinunciare per infortunio alla Nazionale. Il ct ha certificato l’idea. «Due partite diverse, giocheremo in due modi differenti». Sul come, si consigliano prudenza e attesa. Un mese fa, a settembre, sembrava che il ct dovesse alternare il 4-3-3 e il 4-2-3-1, invece approdò al tandem Retegui-Kean e finì 5-0 con l’Estonia. «Sarebbe una follia cambiare» ha risposto. Qualche accorgimento è possibile e gli va lasciato il diritto alla pretattica. Niente è scontato. Rispetto a Bergamo mancheranno Zaccagni e Politano, ideali per il 4-4-2. Cambiaghi, sostituto del laziale, è un esordiente. Spinazzola nel Napoli agisce anche alto a destra davanti a Di Lorenzo, ma non si può escludere venga utilizzato da terzino. Un’altra soluzione porta verso Raspadori, decisivo entrando in corsa con Estonia e Israele un mese fa. «Può fare l’esterno sinistro con la difesa a quattro» la conferma di Rino. Sarà stato poco indicativo l’allenamento, ma nella divisione dei fratini (senza portieri) Jack ieri è finito in un tridente con Orsolini e Kean. Occhio al 4-3-3 per Tallinn oppure al 4-4-2 con un centrocampista (Tonali? Frattesi?) da finta ala. Gli altri otto erano Di Lorenzo, Gabbia, Calafiori e Udogie in difesa; Frattesi, Cristante e Tonali a centrocampo; Piccoli alternativo a Kean.
Italia, il modulo di Gattuso ad Udine
Il confronto in chiave playoff suggerirà rotazioni, non solo tattiche, a Udine. L’altro blocco dei giocatori ieri faceva intuire un’ipotesi di 3-5-2. Mancini, Coppola e Bastoni dietro; Cambiaso (o Spinazzola) e Dimarco (o Cambiaghi) esterni; Nicolussi Caviglia, Locatelli e Barella a centrocampo; Pio Esposito e Retegui in attacco. L’ex Atalanta e Kean dovranno schienare Israele, nel 3-5-2 toccherà a Cambiaso e Dimarco. Questi quattro di sicuro giocano al Friuli, a Tallinn vedremo.
Italia, attenzioni su Tresoldi e Ahanor
Oggi la Figc ufficializzerà l’adesione per due progetti umanitari di Uefa Fondation for Children per il conflitto di Gaza. Gattuso, pensando al futuro, ha confermato le attenzioni federali per gli italianissimi Nicolò Tresoldi, in forza all’U.21 della Germania, e Honest Ahanor, classe 2008, nato ad Aversa da genitori nigeriani. L’esterno dell’Atalanta, dopo il compimento dei 18 anni, a marzo verrà convocato dall’Italia. L’attaccante del Bruges, se accetterà le avances azzurre, dovrà chiedere alla Fifa il cambio di nazionalità sportiva.