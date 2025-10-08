Probabile formazione Italia: Raspadori con l’Estonia. Poi per Israele…

INVIATO A FIRENZE - Difesa a quattro con l’Estonia, 3-5-2 con Israele. Era nell’aria, Gattuso prepara una doppia Italia. Lo raccontavano l’intenzione di andare avanti con due centravanti, i gol subìti a Debrecen, la lista dei 27 convocati, la scelta di puntare su Piccoli e Spinazzola per sostituire Zaccagni e Politano, costretti a rinunciare per infortunio alla Nazionale. Il ct ha certificato l’idea. «Due partite diverse, giocheremo in due modi differenti». Sul come, si consigliano prudenza e attesa. Un mese fa, a settembre, sembrava che il ct dovesse alternare il 4-3-3 e il 4-2-3-1, invece approdò al tandem Retegui-Kean e finì 5-0 con l’Estonia. «Sarebbe una follia cambiare» ha risposto. Qualche accorgimento è possibile e gli va lasciato il diritto alla pretattica. Niente è scontato. Rispetto a Bergamo mancheranno Zaccagni e Politano, ideali per il 4-4-2. Cambiaghi, sostituto del laziale, è un esordiente. Spinazzola nel Napoli agisce anche alto a destra davanti a Di Lorenzo, ma non si può escludere venga utilizzato da terzino. Un’altra soluzione porta verso Raspadori, decisivo entrando in corsa con Estonia e Israele un mese fa. «Può fare l’esterno sinistro con la difesa a quattro» la conferma di Rino. Sarà stato poco indicativo l’allenamento, ma nella divisione dei fratini (senza portieri) Jack ieri è finito in un tridente con Orsolini e Kean. Occhio al 4-3-3 per Tallinn oppure al 4-4-2 con un centrocampista (Tonali? Frattesi?) da finta ala. Gli altri otto erano Di Lorenzo, Gabbia, Calafiori e Udogie in difesa; Frattesi, Cristante e Tonali a centrocampo; Piccoli alternativo a Kean.