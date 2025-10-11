Chi può incontrare l'Italia ai playoff per i Mondiali: incubo Svezia e non solo, tutte le possibili avversarie

Oggi l'Italia con ogni probabilità concoscerà il suo destino verso il Mondiale del 2026 . La squadra di Gattuso ha ancora speranze di evitarli , ma se la Norvegia batterà Israele , l'Italia dovrà per forza passare dai playoff per provare a conquistare la qualificazione al torneo, per la terza edizione consecutiva. Nelle precedenti due sono arrivate due eliminazioni, contro Svezia e Macedonia del Nord . E ora le stesse due nazionali potrebbero essere le future avversarie degli Azzurri nella semifinale dei playoff in programma per marzo 2026. Il 21 novembre, l'Italia dovrebbe arrivare all'urna di Zurigo da seconda classificata, salvo ribaltoni in favore di Israele. L'unica cosa certa al momento è che gli Azzurri giocheranno la semifinale in casa dato che sono tra le teste di serie grazie al ranking Fifa. Ai playoff accederanno le dodici seconde classificate nei gironi di qualificazione, più le migliori quattro della Nations League non qualificate. Sedici squadre in totale che si giocheranno gli ultimi quattro posti rimanenti dopo che le dodici vincenti dei rispettivi gironi avranno già staccato il pass per il Mondiale in Nord America.

Italia, pericolo playoff: le possibili avversarie

A 3/4 partite alla fine dei gironi di qualificazione, alcune situazioni sembrano definite. Come quelle della Scozia, dell'Ucraina, della Macedonia del Nord (al momento anche prima in attesa dei risultati delle altre), e poi Polonia, Bosnia e Repubblica Ceca. La Slovacchia rischia il suo secondo posto con l'Irlanda del Nord, stessa situazione tra Turchia e Georgia, con Yildiz e Guler al momento avanti su Kvaratskhelia. L'Albania al momento è avanti alla Serbia, ma con una partita in meno e lo "spareggio" che si giocherà a Belgrado. Rischia anche la Svezia dopo la sconfitta contro la Svizzera, e non sarebbe una buona notizia per l'Italia. Infatti se Gyokeres e compagni dovessero scendere al terzo posto nel girone, accederebbero ai playoff tra quelle della Nations League e sarebbe tra le avversarie più papabili per gli Azzurri. Al momento invece, tramite Nations League, accederebbero ai playoff Galles, Romania, Irlanda del Nord e Moldova. Se dovessero cambiare le gerarchie nei vari gironi, tra le qualificate tramite Nations la prima a subentrare sarebbe San Marino, poi l'Italia, se dovesse essere superata da Israele.