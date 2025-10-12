Moviola Italia, perché c’era il rigore su Retegui. E sui gialli…

La segnalazione del calcio di rigore per l'Italia ha lasciato confusi anche i calciatori in campo. Gözübüyük (voto 6) non è stato chiaro nella gestualità, ma nella sostanza la sua decisione è corretta: Kuusk calcia il piede di Retegui commettendo un fallo negligente. Sull'esecuzione del tiro dal dischetto, poi parato, c'è l'infrazione di Di Lorenzo che invade l'area di rigore prima che il pallone fosse in gioco e impattando nell'azione. Si sarebbe dovuto interrompere il gioco e riprendere con un calcio di punizione indiretto in favore dell'Estonia.