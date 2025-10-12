Italia-Israele, tutti a Udine: oltre 8mila biglietti venduti per la sfida delle qualificazioni Mondiali

Martedì sera l'Italia affronterà Israele per l'ultima partita valida per le qualificazioni al Mondiale per quanto riguarda la pausa nazionali di ottobre. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Gattuso di assicurarsi il secondo posto nel girone e i playoff, per la terza edizione consecutiva, con la Norvegia ormai quasi irraggiungibile. Quarto match della gestione Gattuso che ora rischia di perdere Moise Kean per la sfida contro Israele. L'attaccante non si è allenato nella sessione odierna di allenamento, domani gli esami. Domattina lascerà il ritiro della Nazionale Bastoni , squalificato dopo il giallo preso contro l'Estonia. Oltre 8mila i biglietti venduti fin qui per la partita del Friuli.

Oltre metà "Friuli" riempito per Italia-Israele

Questa la nota della Figc: "Subito dopo il successo sull’Estonia, il terzo consecutivo della gestione Gattuso, la Nazionale è rientrata in Italia da Tallinn con un volo charter per raggiungere nella notte Udine, dove martedì sera (ore 20.45, diretta su Rai 1) allo stadio ‘Friuli’ affronterà Israele con l’obiettivo di blindare il secondo posto del girone. Sono oltre 8.000 (capienza per l’occasione di 16.000 posti) i biglietti emessi per il match con la squadra guidata da Ran Ben Shimon e la vendita dei tagliandi prosegue presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com".