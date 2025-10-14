Fischi all'inno di Israele, ma c'è la reazione dello stadio di Udine: cosa è successo

INVIATA A UDINE - Prima i fischi, poi gli applausi. È andata così, al momento degli inni nazionali, allo stadio Friuli di Udine: l'inno di Israele è stato sonoramente fischiato ma poi sono arrivati tanti applausi, non solo dai tifosi israeliani in tribuna, a coprire tutto. Poco dopo, il minuto di silenzio per i carabinieri morti a Castel d'Azzano e il calcio d'inizio della partita tra Italia e Israele in un'atmosfera abbastanza surreale.
Italia-Israele, l'atmosfera allo stadio Friuli
Israele, infatti, viene fischiato ogni volta che tocca il pallone dai pochi (9mila circa) tifosi presenti, ma la sensazione è che si tratti di fischi legati al calcio e non ad aspetti politici. Lo stadio presenta ampi spazi vuoti e l'atmosfera non è certamente caldissima. Chi c'è, però, prova a farsi sentire: applausi a Donnarumma e, al 3', il coro "Italia,