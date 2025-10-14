Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Fischi all'inno di Israele, ma c'è la reazione dello stadio di Udine: cosa è successo

Al Friuli pochi spettatori, chi c'è però si fa sentire
Chiara Zucchelli
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

INVIATA A UDINE - Prima i fischi, poi gli applausi. È andata così, al momento degli inni nazionali, allo stadio Friuli di Udine: l'inno di Israele è stato sonoramente fischiato ma poi sono arrivati tanti applausi, non solo dai tifosi israeliani in tribuna, a coprire tutto. Poco dopo, il minuto di silenzio per i carabinieri morti a Castel d'Azzano e il calcio d'inizio della partita tra Italia e Israele in un'atmosfera abbastanza surreale. 

Italia-Israele, l'atmosfera allo stadio Friuli

Israele, infatti, viene fischiato ogni volta che tocca il pallone dai pochi (9mila circa) tifosi presenti, ma la sensazione è che si tratti di fischi legati al calcio e non ad aspetti politici. Lo stadio presenta ampi spazi vuoti e l'atmosfera non è certamente caldissima. Chi c'è, però, prova a farsi sentire: applausi a Donnarumma e, al 3', il coro "Italia,

Italia".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Italia-Israele, le squadre allo stadioItalia-Israele, la diretta