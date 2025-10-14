Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia-Israele diretta: segui la partita delle qualificazioni Mondiali LIVE

Gli Azzurri con una vittoria al Friuli si assicurerebbero un posto ai playoff: aggiornamenti in tempo reale
Italia-Israele diretta: segui la partita delle qualificazioni Mondiali LIVE
2 min
Allo Stadio Friuli di Udine, si affrontano Italia e Israele, sfida valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Con una vittoria, gli Azzurri conquisterebbero aritmeticamente l'accesso ai playoff, per la terza edizione consecutiva, sperando stavolta in un finale diverso. Tre punti che terrebbero accese anche le minime speranze di qualificazione diretta, in caso di passi falsi della Norvegia. Gattuso deve fare a meno di Bastoni, squalificato, e Kean, infortunato. Segui la partita sul CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

18:10

Gattuso sceglie il sostituto di Kean

Uscito dolorante durante la partita in trasferta contro l'Estonia, Moise Kean non ce l'ha fatta a recuperare per la sfida contro Israele e ha fatto ritorno a Firenze. Ai microfoni di Rai Sport, il ct Gattuso ha svelato chi sarà il partner di Retegui in attacco: "Giocherà Raspadori con Retegui, Pio Esposito ha un talento cristallino. Sta bene, può aiutarci a gara in corso".

18:00

Italia-Israele, cresce l'attesa

Tutto pronto allo Stadio Friuli di Udine per la sfida tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026: fischio d'inizio in programma alle 20:45.

Stadio Friuli - Udine

 

