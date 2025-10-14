Tentativo di invasione al Friuli, i tifosi si infuriano durante Italia-Israele: intervengono gli steward e...

Come se non bastassero i momenti di tensione fuori e i fischi al momento dell'inno, anche all'interno dello stadio Friuli, pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo tra Italia e Israele, si sono registrati momenti di nervosismo. Due persone, all'interno della tribuna sopra la porta di Israele, hanno provato a fare invasione. Gli steward li hanno prontamente fermati e portati fuori, con i tifosi presenti che, inferociti, fischiavano. Non è complicato capire perché: in campo l'Italia, tra mille difficoltà, si stava giocando un pezzo importante di speranza Mondiale; fuori c'erano gli scontri e la situazione non era ancora calma. Non serviva aggiungere ancora tensione. Tutto, però, è durato pochi minuti.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia