Dove vedere Italia-Israele in tv? Rai o Sky, orario

A Udine c'è in palio il pass per i playoff di queste qualificazioni Mondiali, che condurranno all'ambita competizione in programma la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L'Italia di Gennaro Gattuso sfida nuovamente Israele a poche settimane dal pirotecnico 5-4 di Debrecen, con la consapevolezza che una vittoria garantirebbe agli Azzurri l'accesso agli spareggi di marzo, ancor prima degli impegni di novembre. Non ci sarà Moise Kean, che ha lasciato il ritiro dopo il problema alla caviglia riportato a Tallinn contro l'Estonia.
Italia-Israele, l'orario
Italia-Israele andrà in scena oggi, martedì 14 ottobre, alle ore 20:45 al "Bluenergy Stadium" di Udine.
Dove vedere Italia-Israele in diretta tv
Italia-Israele sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Differita su Sky Sport a partire da mezzanotte.
Italia-Israele, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti di Udine. Potrete seguire la partita degli Azzurri in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gattuso e Shimon
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. Ct: Gattuso.
A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Gabbia, Spinazzola, Coppola, Udogie, Locatelli, Orsolini, Frattesi, Cambiaghi, P. Esposito, Piccoli.
Indisponibili: Kean. Squalificati: Bastoni. Diffidati: Frattesi, Barella, Cambiaso.
ISRAELE (5-4-1): Glazer; Dasa, Mizrahi, Baltaxa, Blorian, Revivo; AbuFani, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Baribo. Ct: Shimon.
A disposizione: Da. Peretz, Tzur, Stoyanov, Gandelman, Khalaili, Shua, Azoulay, Nou, Biton, Gropper, Toriel, Turgeman.
Indisponibili: Nachmias, Lemkin, Do. Peretz. Squalificati: -. Diffidati: E. Peretz, Shlomo, Nachmias, Turgeman.
