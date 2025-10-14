Dove vedere Italia-Israele in tv? Rai o Sky, orario

A Udine c'è in palio il pass per i playoff di queste qualificazioni Mondiali , che condurranno all'ambita competizione in programma la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L'Italia di Gennaro Gattuso sfida nuovamente Israele a poche settimane dal pirotecnico 5-4 di Debrecen, con la consapevolezza che una vittoria garantirebbe agli Azzurri l'accesso agli spareggi di marzo, ancor prima degli impegni di novembre. Non ci sarà Moise Kean , che ha lasciato il ritiro dopo il problema alla caviglia riportato a Tallinn contro l'Estonia.

Italia-Israele, l'orario

Italia-Israele andrà in scena oggi, martedì 14 ottobre, alle ore 20:45 al "Bluenergy Stadium" di Udine.

Dove vedere Italia-Israele in diretta tv

Italia-Israele sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Differita su Sky Sport a partire da mezzanotte.

Italia-Israele, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti di Udine. Potrete seguire la partita degli Azzurri in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.