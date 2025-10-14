L'Italia si qualifica ai Mondiali se...: tutti i calcoli e le combinazioni per la partita con Israele

ROMA - Vincere è la missione dell'Italia di Gattuso oggi (14 ottobre) a Udine, dove ospita Israele (ore 20:45) in un match che può consentire agli azzurri di conservare ancora qualche minima speranza di qualificarsi ai Mondiali 2026 come prima del Gruppo I, ma soprattutto di blindare il secondo posto che consente di andare successivamente a caccia del pass nei playoff.
Italia-Israele (ore 20:45): segui la diretta
Se l'Italia batte Israele: gli scenari
È aritmeticamente sicura del 2° posto che vale i playoff.
Può ancora arrivare prima se batte Moldavia e Norvegia a patto che la Norvegia non vinca contro l’Estonia (13 novembre).
Qualificazioni Mondiali: le classifiche dei gironi
Se l'Italia pareggia a Udine: cosa succede
- Per essere aritmeticamente sicura del 2° posto serve un punto tra Moldavia e Norvegia o il mancato successo di Israele contro la Moldavia all’ultima giornata.
- Può arrivare prima se batte Moldavia e Norvegia con la sconfitta della Norvegia contro l’Estonia.
Qualificazioni Mondiali: risultati, tabellini e calendario
Se l'Italia perde: cosa cambia con Israele
- Per essere aritmeticamente seconda deve fare 4 punti se Israele batte la Moldavia; un punto se Israele pareggia. In caso di arrivo a pari punti, conta la differenza reti generale (dopo stasera sarebbe almeno di 0 per Israele, al massimo di +6 per gli azzurri).
- L’Italia potrebbe ancora agganciare la Novergia a 18 punti ma non potrebbe colmare il gap in termini di differenza reti (+26 oggi per i norvegesi, +6 o meno per gli azzurri con il ko contro Israele).