Come si tirano i rigori e come si para dopo gli errori: l'Italia ai playoff con Retegui e Donnarumma

Ai ragazzi di oggi, quelli che la vita amano scoprirla da aforismi su Instagram e trend virali su Tik Tok, piace tanto una frase: "Con conta quante volte cadi, ma come ti rialzi ogni volta". Nella notte in cui Udine - e lo stadio Friuli - passano da città fantasma a centri di guerriglia urbana, l'Italia di Rino Gattuso batte 3-0 Israele e si assicura, almeno, l'accesso ai playoff per andare al Mondiale. Lo fa vincendo 2-0 nel modo più classico che c'è: il numero 9 segna, il numero 1 para. E allora sì che sono loro, Mateo Retegui e Gigio Donnarumma, a prendersi la scena: l'attaccante riscatta il rigore fallito in Georgia e dimostra di aver capito la lezione. Via i sofismi, tiro forte, centrale e potente, niente da fare per Glazer. Rigore che, tra l'altro, si era procurato lo stesso attaccante al 45' del primo tempo, steso in area da Baltaxa. Il secondo gol è una magia: Retegui recupera un pallone sulla trequarti, si gira e dal limite dell'area punta l'incrocio. Applausi a scena aperta. Il tris, all'85', potrebbe farlo Pio Esposito, entrato nella ripresa, ma da posizione favorevole non colpisce benissimo e spara addosso al portiere. Ci pensa, nel finale, Gianluca Mancini di testa, la specialità della casa. In mezzo tanto Donnarumma e qualche ballo di troppo in difesa. La stella del City in serata di grazia blinda l'Italia: due volte su Solomon, la seconda da campione qual è, visto che si allunga e con la mano toglie un pallone impossibile dalla traiettoria della porta. Israele, pur senza impressionare, approfitta di una serata non brillante di Di Lorenzo e della coppia Mancini-Calafiori, e all'inizio mette paura agli azzurri con Gloukh, il cui tiro termina a lato.