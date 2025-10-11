Estonia-Italia diretta: segui la Nazionale di Gattuso nel match delle qualificazioni Mondiali LIVE

L'imperativo è vincere. Con questa unica premessa l'Italia di Rino Gattuso vola a Tallinn per sfidare l'Estonia nel quinto match di qualificazioni per i Mondiali di calcio 2026 , del gruppo I. Oggi, sabato 11 ottobre alle 20.45, la Nazionale torna a giocare contro la squadra di Henn dopo il trionfo per 5-0 nella gara d'andata, giorno del debutto in panchina di Ringhio. Gli azzuri, a rischio playoff , sono al momento secondo nel girone, a 9 punti, e inseguono la Norvegia prima a quota 18 ma con una partita in più. Segui la diretta con il pre e il post partita, le interviste e le parole dei protagonisti nel sito Il Corriere dello Sport-Stadio .

TALLIN (ESTONIA) - Prima la gioia per il gol e poi la preoccupazione per l'infortunio. È l'incredibile avvio di partita di Moise Kean , subito decisivo in Estonia-Italia ma poi sfortunato e costretto a lasciare il campo . Solo otto minuti di gioco per l'attaccante azzurro, che è uscito dolorante ...

20:48

1' - inizia Estonia-Italia

I padroni di casa calciano il primo pallone

20:47

Gattuso brama i tre punti

L'Italia ha l'occasione di andare a +3 su Israele che, nel pomeriggio, ha perso 5-0 contro la Norvegia. A segno Haaland con una tripletta, oltre alle autoreti di Khalaili e Nachmias. Norvegia quasi imprendibile con 6 vittorie su 6 in questo girone.

20:45

Risuona l'Inno italiano

Le squadre in capo: gli Azzurri cantano l'Inno di Mameli

20:43

Vicario: "Gattuso e l'ondata di freschezza e voglia di lottare"

"Questo è un gruppo che è già da qualche anno lavora insieme, con l’arrivo di mister Gattuso abbiamo avuto un’ondata nuova per freschezza. C’è voglia e intensità, si ride e si scherza ma si lavora forte quindi dal punto di vista emotivo c’è grande voglia di lottare insieme. La voglia di andare al Mondiale passa dall’atteggiamento, dal fare qualche rincorsa in più. Bisogna stare sul pezzo, la qualità ce l’abbiamo. Non possiamo controllare ciò che non è nel nostro dominio. Noi stasera dobbiamo fare bene, a prescindere dal risultato della Norvegia. A Bergamo abbiamo costruito un sacco, poi non abbiamo concretizzato tutto. Abbiamo mostrato tutta la nostra qualità: in trasferta, in qualsiasi campo europeo, è diverso. Ormai è un fondamentale che bisogna allenare e provare, vista l’influenza che ha nel calcio moderno. Lavoriamo insieme anche su altri aspetti. Penso che siamo nel gruppo giusto, i ragazzi comunque hanno a cuore il valore e l’importanza della Nazionale"

20:39

Retroscena Gattuso, allarme vento allo stadio di Tallin: ecco cosa ha fatto in allenamento

Il vento soffia impetuoso sul Mar Baltico. Ecco la preoccupazione di Gattuso, costretto a controllare le condizioni meteo di Tallinn, al momento buone. Una temperatura di 9 gradi all’orario di inizio della partita tra Estonia e Italia. Vento teso, ma contenuto, in arrivo da Nord-Ovest. Velocità variabile tra i 20 e i 34 chilometri orari, dunque intorno ai 12-15 nodi. Se le previsioni verranno confermate, ci sarebbe da metterci una firma. Non sono terribili. Da quelle parti, il vento può spostare facilmente il pallone e condizionare la partita. Non dovrebbe accadere. Il Lilleküla Stadium, ribattezzato Le Coq Arena perché l’omonima birra estone sponsorizza l’impianto, si trova a circa 4 chilometri dalla Rusalka Memorial, tra i monumenti più famosi del lungomare di Tallinn. È uno stadio piccolo e basso (14.500 posti di capienza), anche se considerato il più moderno del Baltico. Le tribune sono coperte parzialmente. Un paragone con la Serie A rende bene l’idea: ha la stessa esposizione al vento dello Stadio di Via del Mare a Lecce. Ecco perché è scattata l’allerta all’interno dello staff azzurro. È un fattore da considerare, soprattutto sulle palle inattive...

LEGGI LA NEWS

20:30

L'arbitro di Estonia-Italia

Il direttore di gara sarà il neerlandese Serdar Gözübüyük. Il fischietto classe '85 sarà coadiuvato dagli assistenti Zeinstra e Inia e dal quarto ufficiale, il sig. Joey Kooij. Alla sala VAR ci sono Rob Dieperink (VAR) e Jeroen Manschot (AVAR)

20:20

Gattuso su Spinazzola e Raspadori

"Ci giochiamo tanto, dobbiamo annusare il pericolo e non sottovalutare la partita. No, non guarderemo il 1° tempo della Norvegia. È un orgoglio allenare i ragazzi, sono positivi e stanno bene insieme. È quasi un peccato si debba giocare. Spinazzola a destra e Raspadori a sinistra nel 4-4-2? L'importante è farsi trovare pronti e ci sono i cinque cambi"

20:10

Gattuso: "Squadra migliorata, giocheremo con due attaccanti"

"A livello fisico ho trovato i ragazzi migliori. Voglio ringraziare i club per la grande disponibilità: da quando i ragazzi sono partiti - dice alla Rai - La squadra sicuramente è migliorata anche negli allenamenti. Giocheremo con i due attaccanti e il resto si vede"

20:01

Qualificazioni Mondiale 2026, come funzionano i playoff

Ricordiamo anche la formula per raggiungere il Mondiale 2026 in USA, Canada e Messico. Accederanno direttamente alla fase finale del Mondiale le 12 Nazionali che vinceranno il proprio gruppo di qualificazione. Le 12 seconde classificate avranno, invece, una seconda chance nel mese di marzo col sistema dei playoff. Verranno sorteggiati 4 tabelloni differenti con semifinale e finale unica: le quattro vincitrici dei rispettivi tabelloni si uniranno, quindi, alle altre 12 già qualificate. Ricordiamo che, con l’allargamento del Mondiale a 48 squadre, il Continente europeo ha visto salire le proprie rappresentati da 12 (dell’ultima edizione) a 16

19:56

Zazzaroni: "Il dramma è gufare gli altri per andare ai Mondiali"

Per certi versi "la gufata" del Corriere dello Sport-Stadio contro Haaland e la Norvegia, impegnati nella sfida del gruppo I (quello dell'Italia) contro Israele nelle qualificazioni ai Mondiali, ha funzionato, ma solo in parte. Peccato, verrebbe da dire, ci avevamo sperato, ma dopo il doppio errore dal dischetto di Haaland in versione Dovbyk Israele non ha più tenuto botta e in dieci minuti si è ritrovato sotto 3-0. Fino a quel momento, però, la prima pagina dell'edizione nazionale di oggi, sabato 11 ottobre, del Corriere dello Sport-Stadio sembrava sortire gli effetti sperati: "La gufata. Se Haaland stecca l'Italia può fare festa", questo era il nostro augurio. Sfumato...

LEGGI IL COMMENTO DEL DIRETTORE

19:50

La Norvegia batte Israele, Gattuso "vede" i playoff

Non si ferma la Norvegia. Settima vittoria in altrettante partite nel girone I di qualificazioni ai Mondiali (lo stesso dell'Italia). Nella partita contro Israele, Haaland (autore di una nuova tripletta) e compagni si impgono con un netto 5-0 e salgono così a quota 21 punti in classifica...

LEGGI LA NEWS

19:46

Estonia sfavorita

L’Estonia ha perso tutte le ultime tre gare casalinghe di qualificazione ai Mondiali e solo una volta ha registrato una striscia di questo tipo più lunga nella sua storia: cinque, tra il 1992 e il 1993, nelle sue prime cinque partite interne di questo tipo

19:41

Quel precedente del 1993 con Roberto Baggio e Roberto Mancini

L’Italia ha vinto l’unico match precedente di qualificazione ai Mondiali disputato in casa dell’Estonia (3-0 il 22 settembre 1993 con doppietta di Roberto Baggio e rete di Roberto Mancini) – solo contro la Finlandia (tra il 1965 e il 1977) gli azzurri hanno ottenuto due successi con annesso clean sheet nelle prime due sfide esterne assolute nei match di qualificazione al torneo iridato

19:36

I migliori bomber Azzurri

Tra i giocatori con il maggior numero di gol fatti per l'Italia ci sono Kean (10), Frattesi (8) e Retegui (8)

19:31

Estonia, la formazione ufficiale

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Saarma, Soomets; Tamm.

A disposizione: Igonen, Perk, Jakovlev, Mustmaa, Cristallo, Sappinen, J. Tamm, Mugnaio, Mets, Schjønning-Larsen, Vetkal, Sinyavskiy

Allenatore: Henn

19:29

Italia, le scelte ufficiali di Gatttuso

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui.

A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Mancini, Udogie, Locatelli, Cristante, Cambiaghi, P. Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso.

Allenatore: Gattuso

19:25

Italia, la probabile formazione di Gattuso

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.

A disposizione: Meret, Vicario, Gabbia, Mancini, Udogie, Locatelli, Cristante, Cambiaghi, P. Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso.

Indisponibili: (in tribuna Carnesecchi, Coppola, Nicolussi Caviglia, Piccoli). Squalificati: -. Diffidati: Bastoni. Frattesi.

19:20

Chi può incontrare l'Italia ai playoff per i Mondiali: incubo Svezia e non solo, tutte le possibili avversarie

Oggi l'Italia con ogni probabilità concoscerà il suo destino verso il Mondiale del 2026. La squadra di Gattuso ha ancora speranze di evitarli, ma se la Norvegia batterà Israele, l'Italia dovrà per forza passare dai playoff per provare a conquistare la qualificazione al torneo, per la terza edizione consecutiva. Nelle precedenti due sono arrivate due eliminazioni, contro Svezia e Macedonia del Nord. E ora le stesse due nazionali potrebbero essere le future avversarie degli Azzurri nella semifinale dei playoff in programma per marzo 2026. Il 21 novembre, l'Italia dovrebbe arrivare all'urna di Zurigo da seconda classificata, salvo ribaltoni in favore di Israele. L'unica cosa certa al momento è che gli Azzurri giocheranno la semifinale in casa dato che sono tra le teste di serie grazie al ranking Fifa. Ai playoff accederanno le dodici seconde classificate nei gironi di qualificazione, più le migliori quattro della Nations League non qualificate. Sedici squadre in totale che si giocheranno gli ultimi quattro posti rimanenti dopo che le dodici vincenti dei rispettivi gironi avranno già staccato il pass per il Mondiale in Nord America....

LEGGI LA NEWS

19:15

Dove vedere Estonia-Italia in tv? Sky o Rai, orario

Estonia-Italia andrà in scena oggi, sabato 11 ottobre, alle ore 20:45 (21:45 locali) alla A. Le Coq Arena di Tallinn. Estonia-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno

Le Coq Arena di Tallin (Estonia)