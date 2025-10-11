Haaland come Dovbyk: sbaglia due rigori di fila in Norvegia-Israele

Sembra di rivedere Roma-Lille e invece è Norvegia-Israele, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 e importantissima anche per l'Italia, che segue interessata per le sorti del gruppo I. Come successo a Dovbyk in Europa League, Haaland si presenta due volte dal dischetto e sbaglia sia il primo sia il secondo rigore, parati entrambi da Peretz nel giro di un minuto (al 5' e al 6' del primo tempo). Uno calciato a sinistra, l'altro incrociando, il risultato non cambia. Ha ricordato la sequenza sfortunata capitata all'attaccante della Roma nell'ultima partita europea contro il Lille, lo scorso 2 ottobre: dopo quei due rigori, l'arbitro fece ripetere anche il secondo e si andò per la terza volta dal dischetto, ma Soulé sbagliò ancora condannando la squadra di Gasperini alla sconfitta per 1-0 in casa.