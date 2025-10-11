Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Classifica girone Italia: cosa cambia dopo la vittoria contro l'Estonia. La Norvegia a un passo dal Mondiale 

Gruppo I: il successo per 3-1 a Tallinn, grazie ai gol di Kean, Retegui ed Esposito, permette agli azzurri di salire a quota 12 punti
Kean, Retegui, Pio Esposito, Sappinen: l'Italia vince 3-1 a Tallinn contro l'Estonia, ma la Norvegia è a un passo dalla qualificazione al Mondiale 2026 grazie al successo per 5-0 a Olso su Israele, ora terzo con tre punti di ritardo e una partita in più degli azzurrri nella classifica del Gruppo I.

Qualificazioni Mondiali 2026, la classifica aggiornata del Gruppo I

Gruppo I, la classifica aggiornata dopo Estonia-Italia 1-3:

  • 1. Norvegia 18 punti (gare disputate: 6, differenza reti: +26)
  • 2. Italia 12 punti (gare disputate: 5, differenza reti: +7)
  • 3. Israele 9 punti (gare disputate: 6, differenza reti: -1)
  • 4. Estonia 3 punti (gare disputate: 6, differenza reti: -10)
  • 5. Moldavia 0 punti (gare disputate: 6, differenza reti: +22)

Qualificazioni Mondiali 2026, risultati e calendario del Gruppo I

Qualificazioni Mondiali 2026, risultati e calendario Gruppo I:

  • 22 marzo 2025, 18:00: Moldavia-Norvegia 0-5
  • 22 marzo 2025, 20:45: Israele-Estonia 2-1
  • 25 marzo 2025, 20:45: Israele-Norvegia 2-3
  • 25 marzo 2025, 20:45: Moldavia-Estonia 2-3
  • 6 giugno 2025, 20:45: Estonia-Israele 1-3
  • 6 giugno 2025, 20:45: Norvegia-Italia 3-0
  • 9 giugno 2025, 20:45: Estonia-Norvegia 0-1
  • 9 giugno 2025, 20:45: Italia-Moldavia 2-0
  • 5 settembre 2025, 20:45: Moldavia-Israele 0-4
  • 5 settembre 2025, 20:45: Italia-Estonia 5-0
  • 8 settembre 2025, 20:45: Israele-Italia 4-5
  • 9 settembre 2025, 20:45: Norvegia-Moldavia 11-1
  • 11 ottobre 2025, 18:00: Norvegia-Israele 5-0
  • 11 ottobre 2025, 20:45: Estonia-Italia 1-3
  • 14 ottobre 2025, ore 20:45: Estonia-Moldavia
  • 14 ottobre 2025, ore 20:45: Italia-Israele (Bluenergy Stadium, Udine)
  • 13 novembre 2025, ore 18: Norvegia-Estonia
  • 13 novembre 2025, ore 20:45: Moldavia-Italia
  • 16 novembre 2025, ore 20:45: Israele-Moldavia
  • 16 novembre 2025, ore 20:45: Italia-Norvegia

