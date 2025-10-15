Italia, date a Gattuso tutto ciò che vuole

Da oggi, massima concentrazione sugli spareggi. Mancano cinque mesi, a novembre dobbiamo giocare le ultime due gare di qualificazione in Moldova e con la Norvegia, ma se in questa lunga attesa Gattuso farà una richiesta, una convocazione a Coverciano, un allenamento col gruppo, una riunione con i giocatori, che sia accontentato. Da o