Italia, primo posto e qualificazione diretta al Mondiale solo se…: la combinazione (quasi) impossibile

Esiste ancora per gli Azzurri, già sicuri dei playoff, un solo modo per andare ai Mondiali direttamente senza passare per gli spareggi di marzo
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Una cosa è certa adesso: l'Italia giocherà i playoff Mondiali a marzo. Se li è guadagnati battendo Israele anche al ritorno, ieri a Udine, dopo il 5-4 rocambolesco dell'andata. Grazie alla doppietta di Retegui e alle parate di Donnarumma Gattuso ha così blindato il secondo posto a due giornate dalla fine (qui la classifica del girone) alle spalle della Norvegia, che rimane prima a +3 (18 a 15 con una differenza reti di +26 contro +10 degli Azzurri). Ergo, sarà quasi impossibile per la nostra Nazionale arrivare prima nel gruppo I scavalcando Haaland e compagni, anche se una possibilità (remota) ancora c'è.

L'Italia prima nel girone, ecco come

Per terminare il girone di qualificazione mancano ancora due partite: l'Italia affronterà prima la Moldavia fuori casa il prossimo 13 novembre e poi ospiterà la Norvegia in casa il 16 novembre. In questo momento, a parità di partite giocate, gli Azzurri hanno tre punti di ritardo dai norvegesi, ma se batteranno la Moldavia e la Norvegia nelle prossime due gare e se la Norvegia non vincerà contro l'Estonia (13 novembre), in quel caso l'Italia sarà prima del girone e si qualificherà direttamente ai Mondiali. In poche parole, all'Italia servono due vittorie e la certezza che la Norvegia faccia al massimo 1 punto in due partite. Difficile, molto difficile, ma non impossibile.

 

