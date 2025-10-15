Italia-Norvegia, prevendita biglietti: partenza sprint, il dato aggiornato

Italia-Norvegia , la prevendita parte a gonfie vele: sono già 35mila i biglietti venduti per la sfida in programma a San Siro il prossimo 16 novembre . Il giorno dopo il successo con Israele , il quinto consecutivo nel girone, la Nazionale guarda alle ultime due gare di qualificazione al Mondiale 2026 in programma a novembre : giovedì 13 gli Azzurri saranno di scena a Chisinau per affrontare la Moldova e, come detto, domenica 16 ospiteranno, a Milano , Haaland e comapgni , a oggi primi a punteggio pieno nel Gruppo I: quota 18 punti, tre lunghezze di vantaggio sull’Italia.

Italia-Norvegia a San Siro, si preannuncia un nuovo pienone: dove acquistare i biglietti

Dopo il record d’incasso (1.683.000 euro) per un match della Nazionale, fatto registrare otto mesi fa, in occasione della sconfitta con la Germania nella gara d’andata dei quarti di finale di Nations League, si profila un altro pienone. I tagliandi, in vendita a partire da un prezzo minimo di 14 euro, possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con prezzi scontati per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.

La storia e i precedenti dell'Italia a Milano

Seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (63, con un bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 5 sconfitte), nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, Milano ha visto l’Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l’Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e lo Stadio di San Siro, dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza.