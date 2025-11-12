Alla vigilia della sfida di Chisinau , il ct Gennaro Gattuso ha presentato il prossimo impegno dell' Italia , chiamata ad affrontare la Moldova allo "Stadionul Zimbru", in occasione della penultima sfida di queste qualificazioni Mondiali . Rivivi la conferenza stampa del commissario tecnico azzurro e di Bryan Cristante su Corrieredellosport.it.

18:32

Gattuso conferma la titolarità di Scamacca e Raspadori

Gattuso ha confermato anche in conferenza stampa la titolarità di Scamacca e Raspadori, ma ha precisato che a Chisinau "non sarà una passeggiata".

18:29

Gattuso e i cambi di formazione

"Confermo che ci saranno tanti cambiamenti, ma senza nessun problema e nessuna paura. Grande fiducia nei miei ragazzi, si meritano tutti una serata come quella di domani. Un ringraziamento al gruppo perché pensavo potessero succedere determinate cose. Devo ringraziarli per come hanno vissuto questi primissimi giorni e per me è tantissima roba. Il treno è partito e sta andando e sicuramente domani mi aspetto che continuiamo a crescere fortemente in quello che stiamo facendo".

18:25

Gattuso in conferenza: "Partite facili non ce n'erano già ai nostri tempi"

Così Gattuso in conferenza stampa: "Già ai nostri tempi, partite facili non ce n'erano. Già con Lippi in panchina, ma ne parlavo anche con Gigi, quando vinsero 3-1 con Sacchi in panchina. Bisogna avere rispetto, perché tutti hanno in testa l'11-1 di un paio di mesi fa in Norvegia, ma questa Moldova non è l'11-1. È di più, sappiamo quello che è successo a Reggio Emilia, bisogna sudare e far fatica. Ci vuole grande impegno, grande rispetto per l'avversario e dobbiamo sudare".

18:25

Cristante in conferenza: "Non dobbiamo guardare troppo sugli altri campi"

Tempo di conferenza stampa per Bryan Cristante: "Andare avanti sulla scia delle ultime prestazioni, senza guardare troppo sugli altri campi. Stiamo vivendo un bel campionato come singoli e come squadra, speriamo di continuare così".

18:15

Gattuso: "Gironi di qualificazione? Bisogna rivedere qualcosa sicuramente"

Gattuso ha poi proseguito: "Nessun rimpianto, vincere aiuta a vincere, però è normale che dobbiamo capire bene quali sono i criteri. Vedere il girone sudamericano che son 10 squadre, 6 vanno dirette, la settima fa lo spareggio con l'oceanica, la delusione è quella là. Sicuramente bisogna rivedere qualcosa. Per il resto, la mia testa è alla partita di domani, non vado oltre. Vedere come si allenano e come crescono, già qualificati, piccoli dolorini, invece devo dire grazie a Barella, Calafiori, Bastoni quello che ha fatto il mese scorso... E posso stare qua a raccontarvene. Devo dire grazie ai ragazzi per professionalità e voglia che stanno dimostrando giorno dopo giorno".

18:13

Gattuso annuncia: "Scamacca e Raspadori dall'inizio"

"Domani Scamacca e Raspadori partono dall'inizio - ha confermato Gattuso -. Sicuramente gli manca minutaggio, però sta a noi decidere quando non ne ha più Gianluca. Non deve strafare, conosciamo le sue caratteristiche, la balistica che ha e cosa ci può dare quando sta bene e deve stare tranquillo".

18:11

Gattuso a Sky: "Di facile non c'è nulla"

Così Gennaro Gattuso a Sky Sport: "Di facile non c'è nulla, non bisogna andare troppo lontano. Ricordiamoci la partita di Reggio Emilia quattro mesi fa, di facile non c'è nulla. Tutti quanti hanno in testa la partita 11-1 con la Norvegia, non sono degli scappati di casa. Hanno dei giocatori importanti, hanno le loro difficoltà, domani sicuramente ci sarà più di un cambio. Voglio vedere la crescita del gruppo, ma di facile non c'è nulla".

18:10

Cristante su Gattuso: "Ha fatto la storia della Nazionale"

Cristante ha parlato anche del ct Gattuso: "Lui ce l'ha dentro questa maglia, da giocatore e da allenatore adesso. La carica fa parte di lui, ha fatto la storia della Nazionale, questa cosa gli esce in maniera naturale e ce lo trasmette sempre molto".

18:07

Cristante a Sky: "Vincere per arrivare pronti a marzo"

Così Bryan Cristante ai microfoni di Sky Sport: "Vogliamo vincere, vogliamo fare una prestazione convincente, perché è importante continuare il percorso di crescita. Non è mai facile, perché in Europa tutte le partite hanno le loro insidie e tutte le squadre vanno forte, vogliono fare bene davanti ai loro tifosi, quindi dobbiamo interpretarla bene dai primi minuti. Penso che sia proprio un fatto di consapevolezza, vincere aiuta vincere, quindi dobbiamo fare grandi prestazioni per poi farci trovare pronti a marzo".

18:05

Iniziato il walk around dell'Italia a Chisinau

Gli Azzurri sono arrivati allo "Stadionul Zimbru" di Chisinau, teatro della sfida di domani con la Moldova: sopralluogo sul terreno di gioco per la Nazionale di Gennaro Gattuso. A breve le parole del ct e di Bryan Cristante.

18:03

Gattuso perde Cambiaghi alla vigilia di Moldova-Italia

Alla vigilia di Moldova-Italia, il ct Gattuso perde per infortunio Nicolò Cambiaghi: fastidio al polpaccio destro per l'esterno offensivo del Bologna, che ha già lasciato il raduno azzurro. Non prenderà parte nemmeno alla sfida con la Norvegia. LEGGI QUI

17:55

Cristante al fianco di Gattuso in conferenza stampa

Oltre al ct Gattuso, in conferenza stampa ci sarà anche Bryan Cristante, centrocampista e leader della Roma di Gasperini.

17:43

L'Italia si qualifica direttamente al Mondiale se... Le possibili combinazioni

L'Italia di Gattuso, come testimonia la classifica, non è padrona del proprio destino. Le residue speranze di qualificazione diretta al Mondiale, senza passare per i playoff di marzo, sono appese ad un filo che si chiama Estonia: domani, infatti, la Norvegia ospiterà alle ore 18 la nazionale estone, che lo scorso 9 giugno perse solo di misura contro Haaland e compagni. Cosa cambierebbe nel caso di una clamorosa mancata vittoria della selezione di Solbakken? Gli Azzurri diventerebbero automaticamente padroni del loro destino, potendo andare al Mondiale con due vittorie su due. Prima con la Moldova e poi con la stessa Norvegia a San Siro.

17:35

Qualificazioni Mondiali, la classifica del girone dell'Italia

Il gruppo I dell'Italia continua ad essere guidato dalla Norvegia di Solbakken, a punteggio pieno dopo le prime sei giornate di queste qualificazioni. Gli azzurri, dal canto loro, hanno blindato ad ottobre il secondo posto del girone, staccando Israele e portandosi a quota 15. La differenza reti, però, recita +26 Norvegia e +10 Italia.

17:25

Le due formazioni provate da Gattuso per Moldova e Norvegia

Gattuso raddoppia l’Italia: le due formazioni per le partite con Moldavia e Norvegia, le ultime di queste qualificazioni Mondiali.

17:20

Gli impegni dell'Italia in questa sosta per le nazionali

L'Italia di Gattuso sfiderà domani la Moldova in trasferta e domenica a San Siro la Norvegia di Solbakken, guidata da Erling Braut Haaland. Entrambe le partite sono in programma alle ore 20:45.

17:15

Gattuso prima di Moldova-Italia, l'orario della conferenza stampa

Il ct Gennaro Gattuso presenterà a Chisinau la sfida tra Moldova e Italia, in programma domani alle 20:45 a Chisinau, a partire dalle ore 18:15 di oggi.

