venerdì 14 novembre 2025
Le possibili avversarie dell'Italia ai Playoff: possibile l'incrocio con due vecchi incubi

Gli Azzurri dovranno passare ancora una volta dagli spareggi per provare a conquistare il pass per il Mondiale 2026: chi potrebbero affrontare
TagsItaliamondialePlayoff
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo la vittoria della Norvegia contro l'Estonia, manca solo l'ufficialità, che arriverà dopo lo scontro diretto a San Siro: l'Italia, per il terzo anno consceutivo, per andare al Mondiale dovrà passare dai playoff, nonostante le sei vittorie su sette. Gattuso vuole invertire il trend delle ultime due edizioni, con le eliminazioni rimediate contro Svezia e Macedonia del Nord. Gli Azzurri rischiano concretamente di poter incontrare nuovamente proprio le due nazionali che gli hanno impedito di qualificarsi al Mondiale del 2018 e a quello del 2022.

Italia, le possibili avversarie ai playoff per il Mondiale

L'Italia, grazie alla posizione nel ranking Fifa, sarà testa di serie nel sorteggio dei playoff in programma giovedì alle 13. Ricordiamo che i playoff si giocheranno a marzo, con semifinale e finale in gara secca, e parteciperanno tutte le seconde classificate ai gironi di qualificazione e le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League. La squadra di Gattuso giocherà la semifinale in casa contro una delle ripescate proprio dalla Nations League: con i gironi di qualificazione a una giornata dal termine, le possibili avversarie sono Galles, Irlanda del Nord, Romania e proprio la Svezia. Mentre l'eventuale finale si giocherebbe contro una nazionale della seconda o della terza fascia. Attualmente in seconda fascia ci sono Scozia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Albania, mentre nella terza l'incubo Macedonia del Nord, Kosovo, Bosnia e Islanda.

