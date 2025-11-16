Italia, le possibili avversarie ai playoff: i pericoli per Gattuso

Mancava solo l'ufficialità: dopo la sconfitta a San Siro contro la Norvegia , l'Italia è ufficialmente ai playoff . Per la terza edizione di fila, gli Azzurri dovranno provare a conquistare la qualificazione al Mondiale tramite gli spareggi , cercando di invertire il trend negativo delle ultime due edizioni. Giovedì 20 alle 13 a Zurigo il sorteggio per gli accoppiamenti delle semifinali. Tenendo conto del ranking Fifa, l'Italia accede ai playoff da testa di serie , attualmente insieme a Turchia, Ucraina e Polonia . La squadra di Gattuso dunque giocherà la semifinale in gara secca in casa. Mentre per decidere la nazionale ospitante della finale ci sarà un altro sorteggio. Il 26 marzo 2026 è in programma la semifinale, mentre il 31 la finale.

Italia, chi può incontrare in semifinale

L'Italia in semifinale affronterà una nazionale della quarta fascia, composta dalle squadre ripescate dalla Nations League. Tre sono certe: Svezia, Romania e Irlanda del Nord, rimane in dubbio il Galles. La nazionale gallese potrebbe ancora arrivare al secondo posto e conquistare l'accesso ai playoff tramite il girone di qualificazione, per poter sfruttare di una posizione più favorevole al sorteggio. Nel caso in cui il Galles battesse la Macedonia del Nord nello scontro diretto per il secondo posto, in quarta fascia entrerebbe la Moldova.

Gli scenari per la finale playoff

Gli Azzurri, in caso di eventuale accesso alla finale dei playoff, affronteranno una squadra tra quelle della seconda e della terza fascia, entrambe composte dalle seconde di tutti i gironi e ordinate in base al ranking. Qui le situazioni sono quasi tutte definite. Nella seconda fascia per ora ci sono Slovacchia, Scozia, Repubblica Ceca e Irlanda, reduce dall'impresa con il sorpasso all'ultimo minuto ai danni dell'Ungheria di Rossi. L'unica situazione in bilico nella seconda rimane quella della Scozia: martedì lo scontro diretto contro la Danimarca, in caso di vittoria accederebbe al Mondiale direttamente. Se Hojlund e compagni dovessero perdere, accederebbero ai playoff, il ranking gli permetterebbe di andare in prima fascia, facendo scivolare in seconda la Polonia. In terza fascia attualmente sono inserite Macedonia del Nord (martedì in programma lo scontro diretto contro il Galles), Albania, Kosovo e Bosnia-Erzegovina.