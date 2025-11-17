Grosso sulla vittoria dei Mondiali 2006: "Il paragone non aiuta. Il bello del calcio? Pio Esposito"

A quasi vent’anni dallo storico trionfo di Berlino , Fabio Grosso guarda all’ Italia di oggi con affetto ma anche con lucidità. L’eroe del rigore decisivo ai Mondiali 2006, oggi alla guida del Sassuolo , invita a lasciar da parte i paragoni con il passato e a sostenere una Nazionale giovane che sta provando a rialzarsi dopo il ko con la Norvegia e in vista dei playoff Mondiali: " Continuare i paragoni col passato e con la Nazionale del 2006 non aiuta i giovani . Credo tanto nelle qualità dei ragazzi, dobbiamo essere bravi noi a saper metterli nelle condizioni giuste per potersi esprimere", ha dichiarato ai microfoni di Radio anch’io lo sport, sottolineando come l’ambiente debba mantenere equilibrio e lavorare sulle carenze che si sono manifestate negli ultimi anni.

Italia, le parole di Grosso sulla Nazionale e Pio Esposito

"Dire continuamente quello che ci manca non aiuta a ottenere quello che serve. Dobbiamo essere equilibrati a riconoscere determinate mancanze evidenti in questi ultimi anni e ovviamente non mi riferisco solo ai giocatori. Bisogna lavorare per riempire queste mancanze, come la nostra Nazionale merita". Grosso si è poi soffermato anche sui singoli, come Pio Esposito, autore del gol illusorio contro la Norvegia a San Siro. Per il tecnico, l’attaccante dell’Inter rappresenta un segnale incoraggiante per il futuro: "Esposito è la dimostrazione che ci sono ragazzi bravi. È giovane, forte, si sta affacciando anche a livelli altissimi sia con l'Inter sia con la Nazionale. Esposito è una cosa bella nel nostro calcio. Diciamo spesso che abbiamo bisogno di ragazzi nuovi. Lui è la dimostrazione che i ragazzi ci sono e sono anche bravi. Partiamo da loro per ricostruire qualcosa di bello. Dobbiamo alzare il nostro livello e possiamo farlo mettendo dentro energia fresca, con ragazzi che vogliono ambire a palcoscenici importanti".