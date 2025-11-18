Italia-Uzbekistan diretta Mondiali U17: la sfida di oggi live
Il Mondiale U17 è giunto agli ottavi di finale. L'Italia del commissario tecnico Favo ai sedicesimi ha battuto per 2-0 la Repubblica Ceca. Adesso, davanti c'è l'Uzbekistan, reduce dal successo ai calci di rigore contro il Kazakistan. In palio un posto ai quarti di finale. Segui la diretta della partita sul Corriere dello Sport - Stadio: aggiornamenti in tempo reale.
13:52
23' - L'Uzbekistan invoca un calcio di rigore
L'Uzbekistan invoca un calcio di rigore per un presunto tocco di braccio di Reggiani. L'arbitro viene chiamato al Var, ma è fuorigioco. Si salva l'Italia.
13:48
19' - Gol di Campaniello! Italia-Uzbekistan 1-0
Controllo orientato di Inacio, che mette dentro un tiro-cross tes: male Shokirov nella respinta centrale in tuffo, Campaniello s'avventa sul pallone vagante e lo mette dentro! Italia in vantaggio.
13:47
18' - Italia in attacco
Alza il baricentro l'Italia, apprezzabilissimo fraseggio, allontana con affanno la difesa dell'Uzbekistan.
13:41
12' - Tiro di Inacio
Scambio nello stretto tra Campaniello e Inacio, che va al tiro: blocca a terra Shokirov. Primo squillo dell'Italia
13:37
8' - Khasanov ci prova su punizione
Khasanov calcia direttamente in porta da posizione defilata: palla sul fondo.
13:34
5' - Fase di studio iniziale
Italia e Uzbekistan si studiano, equilibrio in avvio di gara.
13:30
1' - Italia-Uzbekistan U17, calcio d'inizio
Calcio d'inizio, è iniziata Italia-Uzbekistan, valida per gli ottavi di finale del Mondiale Under 17.
13:26
Inno dell'Uzbekistan
Inno dell'Uzbekistan. I giocatori lo seguono con la mano sul petto, rivolti alla loro sinistra.
13:23
Inno di Mameli
Squadre in campo. Inno di Mameli. Emozionati e carichi gli azzurrini.
13:14
Italia U17-Uzbekistan U17, le formazioni ufficiali
ITALIA (4-3-1-2): Longoni; Iddrisa, Reggiani, De Paoli, Marini; Maccaroni, Prisco, Steffanoni; Inacio; Elimoghale, Campaniello. A disposizione: Cereser, Nava, Mambuku, Bovio, Borasio, Baralla, Pandolfi, Luongo, Arena, Lontani. Allenatore: Favo.
UZBEKISTAN (4-4-2): Shokirov; Anvarov, Muradov, Bakhodirkhonov, Musakhanov; Khasanov, Erimbetov, Abdumuminov, Sodikov; Shukurullaev, Sarsenbaev. A disposizione: Izbaskanov, Rustamjonov, Turginov, Abdukarimov, Saidmurodov, Saidov, Khabibullaev, Rustamov, Aliev. Allenatore: Ismoilov.
13:00
Italia-Uzbekistan Under 17, alle 13:30 il calcio d'inizio
Cresce l'attesa per Italia-Uzbekistan, valida per gli ottavi di finale del Mondiale U17. Alle 13:30 il calcio d'inizio.
12:46
La probabile formazione dell'Italia
ITALIA U17 (4-3-1-2): Longoni; Marini, De Paoli, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Arena, Lontani. Ct. Favo.