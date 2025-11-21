Dove vedere Italia-Burkina Faso U17 in tv? Rai o Sky, orario
Dopo aver superato l'ostacolo Uzbekistan agli ottavi di finale, l'Italia U17 di Massimiliano Favo è chiamata ad affrontare i pari età del Burkina Faso in occasione della sfida valida per i quarti del Mondiale di categoria. Riflettori puntati su Campaniello e Iddrisa, protagonisti pochi giorni fa.
Italia-Burkina Faso U17, l'orario
Il quarto di finale tra Italia e Burkina Faso U17 andrà in scena oggi, venerdì 21 novembre, alle ore 14:30 italiane all'Aspire Zone di Doha (Qatar).
Dove vedere Italia-Burkina Faso U17 in diretta tv
Italia-Burkina Faso U17 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre.
Italia-Burkina Faso U17, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su RaiPlay e FIFA+. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, con la possibilità di selezionare l'evento di riferimento una volta effettuato il login alla piattaforma.
La probabile formazione di Favo
ITALIA UNDER 17 (4-3-1-2): Longoni; Marini, De Paoli, Reggiani, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Arena, Lontani. Ct: Favo.
