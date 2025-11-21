Dove vedere Italia-Austria U17 in tv? Rai o Sky, orario
Dopo aver superato l'Uzbekistan agli ottavi di finale (3-2) e il Burkina Faso ai quarti di finale (1-0), appuntamento con la storia per l'Italia U17 del ct Favo contro i pari età dell'Austria: lunedì 24 novembre, alle 14, ci sarà in palio la finale del Mondiale di categoria. L'Italia mancava da una semifinale del Mondiale Under 17 dal 1987: in quell'occasione fu battuta dalla Nigeria e si piazzò quarta perdendo la finale per il terzo posto contro la Costa D'Avorio (2-1).
Italia-Austria U17, l'orario
La semifianle tra Italia e Austria U17 è in programma lunedì 24 novembre, alle ore 14 italiane, all'Aspire Zone di Doha (Qatar).
Dove vedere Italia-Austria U17 in diretta tv
Italia-Burkina Faso U17 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre.
Italia-Austria U17, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su RaiPlay e FIFA+. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, con la possibilità di selezionare l'evento di riferimento una volta effettuato il login alla piattaforma.