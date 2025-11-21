Dove vedere Italia-Austria U17 in tv? Rai o Sky, orario

Dopo aver superato l'Uzbekistan agli ottavi di finale (3-2) e il Burkina Faso ai quarti di finale (1-0), appuntamento con la storia per l'Italia U17 del ct Favo contro i pari età dell'Austria: lunedì 24 novembre, alle 14, ci sarà in palio la finale del Mondiale di categoria. L'Italia mancava da una semifinale del Mondiale Under 17 dal 1987: in quell'occasione fu battuta dalla Nigeria e si piazzò quarta perdendo la finale per il terzo posto contro la Costa D'Avorio (2-1).