venerdì 21 novembre 2025
Dove vedere Italia-Austria U17 in tv? Rai o Sky, orario

Dopo la vittoria ai quarti di finale sul Burkina Faso, gli azzurrini di Favo sono attesi dalla semifinale del Mondiale di categoria
Dopo aver superato l'Uzbekistan agli ottavi di finale (3-2) e il Burkina Faso ai quarti di finale (1-0), appuntamento con la storia per l'Italia U17 del ct Favo contro i pari età dell'Austria: lunedì 24 novembre, alle 14, ci sarà in palio la finale del Mondiale di categoria. L'Italia mancava da una semifinale del Mondiale Under 17 dal 1987: in quell'occasione fu battuta dalla Nigeria e si piazzò quarta perdendo la finale per il terzo posto contro la Costa D'Avorio (2-1).

Italia-Austria U17, l'orario

La semifianle tra Italia e Austria U17 è in programma lunedì 24 novembre, alle ore 14 italiane, all'Aspire Zone di Doha (Qatar).

Dove vedere Italia-Austria U17 in diretta tv

Italia-Burkina Faso U17 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre.

Italia-Austria U17, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su RaiPlay e FIFA+. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, con la possibilità di selezionare l'evento di riferimento una volta effettuato il login alla piattaforma.

Italia-Burkina Faso 1-0Italia-Uzbekistan 3-2

