Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia diretta Mondiali Under 17: segui i quarti di finale contro il Burkina Faso LIVE

Dopo aver eliminato l'Uzbekistan, gli azzurrini del ct Favo si giocano il pass per la semifinale: aggiornamenti in tempo reale
4 min
TagsItalia U17Burkina Faso U17Mondiali U17
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra
Aggiorna

È tempo di quarti di finale ai Mondiali U17l'Italia del ct Favo sfida a Doha (Qatar) i pari età del Burkina FasoDopo aver superato brillantemente l'Uzbekistan agli ottavi, l'obiettivo è staccare il pass per una prestigiosa semifinale. Aggiornamenti in tempo reale: segui la partita degli azzurrini in diretta su Corrieredellosport.it.

14:50

21' - Traversa di Zongo

Gran tiro di Zongo, traversa piena, Burkina Faso vicina al vantaggio. Chiamato L'FVS per un presunto contatto in area di rigore: non c'è nulla, si riprende a giocare.

14:47

18' - Tiro di Borasio

Borasio calcia al volo dal limite dell'area di rigore. Il difensore degli azzurrini non inquadra lo specchio della porta. Palla di poco alta sulla traversa.

14:46

17' - Italia-Burkina Faso Under 17, Lontani fermato in extremis

Barro in scivolata stoppa Lontani, che si era smarcato in area di rigore e stava calciando a rete. Ora spinge l'Italia.

14:43

14' - Attacca il Burkina Faso

Il Burkina Faso alza il baricentro. L'Italia è compatta.

14:36

7' - Tiro di Steffanoni

Botta dalla distanza di Steffanoni, gran colpo di reni di Ouattara che alza il pallone sulla traveresa. Italia pericolosa.

14:32

3' - Italia in attacco

Subito in attacco l'Italia Under 17. Si difende con ordine il Burkina Faso.

14:30

1' - Partiti

Partiti, è iniziata Italia-Burkina Faso.

14:29

Italia-Burkina Faso Mondiale U17, scambio dei gagliardetti

Scambio dei gagliardetti: sta per iniziare Italia-Burkina Faso.

14:26

Inno del Burkina Faso

L'inno del Burkina Faso cantato da tutti i giocatori. Mano sul cuore. Emozione palpabile.

14:24

Inno di Mameli

Inno di Mameli. Concentratissimi gli azzurrini.

14:22

Italia e Burkina Faso nel tunnel degli spogliatoi

Italie a Burkina Faso sono pronte a fare il loro ingresso sul rettangolo di gioco.

14:08

Il percorso netto dell'Italia U17

Percorso netto per l'Italia fino al quarto di finale odierno contro il Burkina Faso. Girone A chiuso a punteggio pieno:1-0 contro i padroni di casa del Qatar, 4-0 alla Bolivia e 3-1 sul Sudafrica; ai sedicesimi di finale 2-0 sulla Repubblica Ceca; agli ottavi 3-2 sull’Uzbekistan.

13:56

L'arbitro di Italia-Burkina Faso U17

Italia-Burkina Faso, valida per i quarti di finale del Mondiale U17, sarà diretta dal preuviano Roberto Bruno Perez Gutierrez.

13:46

Italia-Burkina Faso Mondiale U17, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-1-2): Longoni; Mambuku, Borasio, Reggiani, Iddrisa; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Lontani, Arena. A disposizione: Ceresar, Nava, Bovio, Marini, De Paoli, Baralla, Pandolfi, Maccaroni, Campaniello, Elimoghale. Ct: Favo.

BURKINA FASO (4-2-3-1): Ouattara; Coulibaly, Barro, Dabo, Ouedraogo; Kogo, Zalle; Bagayogo, Barro, Zongo; Tapsoba. A disposizione: Ouedraogo, Sagnon, Ouedraogo, Sangare, Fofana, Diaby, Togola, Ouattara, Diakite, Kabore. Ct: Barro.

13:38

Dove vedere Italia-Burkina Faso U17 in tv

Dove vedere Italia-Burkina Faso U17 in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

13:31

Italia-Burkina Faso U17, in palio la semifinale Mondiale

Le formazioni U17 di Italia e Burkina Faso si giocano il pass per la semifinale Mondiale. Azzurrini reduci dalla convincente vittoria contro l'Uzbekistan, firmata Campaniello (doppietta) e Iddrisa. Calcio d'inizio previsto per le ore 14:30 italiane all'Aspire Zone di Doha (Qatar).

Doha - Qatar

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Dove vedere l'Italia U17Italia U17, battuto Uzbekistan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS