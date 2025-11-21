Italia diretta Mondiali Under 17: segui i quarti di finale contro il Burkina Faso LIVE
È tempo di quarti di finale ai Mondiali U17: l'Italia del ct Favo sfida a Doha (Qatar) i pari età del Burkina Faso. Dopo aver superato brillantemente l'Uzbekistan agli ottavi, l'obiettivo è staccare il pass per una prestigiosa semifinale. Aggiornamenti in tempo reale: segui la partita degli azzurrini in diretta su Corrieredellosport.it.
14:50
21' - Traversa di Zongo
Gran tiro di Zongo, traversa piena, Burkina Faso vicina al vantaggio. Chiamato L'FVS per un presunto contatto in area di rigore: non c'è nulla, si riprende a giocare.
14:47
18' - Tiro di Borasio
Borasio calcia al volo dal limite dell'area di rigore. Il difensore degli azzurrini non inquadra lo specchio della porta. Palla di poco alta sulla traversa.
14:46
17' - Italia-Burkina Faso Under 17, Lontani fermato in extremis
Barro in scivolata stoppa Lontani, che si era smarcato in area di rigore e stava calciando a rete. Ora spinge l'Italia.
14:43
14' - Attacca il Burkina Faso
Il Burkina Faso alza il baricentro. L'Italia è compatta.
14:36
7' - Tiro di Steffanoni
Botta dalla distanza di Steffanoni, gran colpo di reni di Ouattara che alza il pallone sulla traveresa. Italia pericolosa.
14:32
3' - Italia in attacco
Subito in attacco l'Italia Under 17. Si difende con ordine il Burkina Faso.
14:30
1' - Partiti
Partiti, è iniziata Italia-Burkina Faso.
14:29
Italia-Burkina Faso Mondiale U17, scambio dei gagliardetti
Scambio dei gagliardetti: sta per iniziare Italia-Burkina Faso.
14:26
Inno del Burkina Faso
L'inno del Burkina Faso cantato da tutti i giocatori. Mano sul cuore. Emozione palpabile.
14:24
Inno di Mameli
Inno di Mameli. Concentratissimi gli azzurrini.
14:22
Italia e Burkina Faso nel tunnel degli spogliatoi
Italie a Burkina Faso sono pronte a fare il loro ingresso sul rettangolo di gioco.
14:08
Il percorso netto dell'Italia U17
Percorso netto per l'Italia fino al quarto di finale odierno contro il Burkina Faso. Girone A chiuso a punteggio pieno:1-0 contro i padroni di casa del Qatar, 4-0 alla Bolivia e 3-1 sul Sudafrica; ai sedicesimi di finale 2-0 sulla Repubblica Ceca; agli ottavi 3-2 sull’Uzbekistan.
13:56
L'arbitro di Italia-Burkina Faso U17
Italia-Burkina Faso, valida per i quarti di finale del Mondiale U17, sarà diretta dal preuviano Roberto Bruno Perez Gutierrez.
13:46
Italia-Burkina Faso Mondiale U17, le formazioni ufficiali
ITALIA (4-3-1-2): Longoni; Mambuku, Borasio, Reggiani, Iddrisa; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Lontani, Arena. A disposizione: Ceresar, Nava, Bovio, Marini, De Paoli, Baralla, Pandolfi, Maccaroni, Campaniello, Elimoghale. Ct: Favo.
BURKINA FASO (4-2-3-1): Ouattara; Coulibaly, Barro, Dabo, Ouedraogo; Kogo, Zalle; Bagayogo, Barro, Zongo; Tapsoba. A disposizione: Ouedraogo, Sagnon, Ouedraogo, Sangare, Fofana, Diaby, Togola, Ouattara, Diakite, Kabore. Ct: Barro.
13:38
Dove vedere Italia-Burkina Faso U17 in tv
Dove vedere Italia-Burkina Faso U17 in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO
13:31
Italia-Burkina Faso U17, in palio la semifinale Mondiale
Le formazioni U17 di Italia e Burkina Faso si giocano il pass per la semifinale Mondiale. Azzurrini reduci dalla convincente vittoria contro l'Uzbekistan, firmata Campaniello (doppietta) e Iddrisa. Calcio d'inizio previsto per le ore 14:30 italiane all'Aspire Zone di Doha (Qatar).