Italia diretta Mondiali Under 17: segui i quarti di finale contro il Burkina Faso LIVE

È tempo di quarti di finale ai Mondiali U17 : l'Italia del ct Favo sfida a Doha (Qatar) i pari età del Burkina Faso . Dopo aver superato brillantemente l'Uzbekistan agli ottavi, l'obiettivo è staccare il pass per una prestigiosa semifinale. Aggiornamenti in tempo reale: segui la partita degli azzurrini in diretta su Corrieredellosport.it .

14:50

21' - Traversa di Zongo

Gran tiro di Zongo, traversa piena, Burkina Faso vicina al vantaggio. Chiamato L'FVS per un presunto contatto in area di rigore: non c'è nulla, si riprende a giocare.

14:47

18' - Tiro di Borasio

Borasio calcia al volo dal limite dell'area di rigore. Il difensore degli azzurrini non inquadra lo specchio della porta. Palla di poco alta sulla traversa.

14:46

17' - Italia-Burkina Faso Under 17, Lontani fermato in extremis

Barro in scivolata stoppa Lontani, che si era smarcato in area di rigore e stava calciando a rete. Ora spinge l'Italia.

14:43

14' - Attacca il Burkina Faso

Il Burkina Faso alza il baricentro. L'Italia è compatta.

14:36

7' - Tiro di Steffanoni

Botta dalla distanza di Steffanoni, gran colpo di reni di Ouattara che alza il pallone sulla traveresa. Italia pericolosa.

14:32

3' - Italia in attacco

Subito in attacco l'Italia Under 17. Si difende con ordine il Burkina Faso.

14:30

1' - Partiti

Partiti, è iniziata Italia-Burkina Faso.

14:29

Italia-Burkina Faso Mondiale U17, scambio dei gagliardetti

Scambio dei gagliardetti: sta per iniziare Italia-Burkina Faso.

14:26

Inno del Burkina Faso

L'inno del Burkina Faso cantato da tutti i giocatori. Mano sul cuore. Emozione palpabile.

14:24

Inno di Mameli

Inno di Mameli. Concentratissimi gli azzurrini.

14:22

Italia e Burkina Faso nel tunnel degli spogliatoi

Italie a Burkina Faso sono pronte a fare il loro ingresso sul rettangolo di gioco.

14:08

Il percorso netto dell'Italia U17

Percorso netto per l'Italia fino al quarto di finale odierno contro il Burkina Faso. Girone A chiuso a punteggio pieno:1-0 contro i padroni di casa del Qatar, 4-0 alla Bolivia e 3-1 sul Sudafrica; ai sedicesimi di finale 2-0 sulla Repubblica Ceca; agli ottavi 3-2 sull’Uzbekistan.

13:56

L'arbitro di Italia-Burkina Faso U17

Italia-Burkina Faso, valida per i quarti di finale del Mondiale U17, sarà diretta dal preuviano Roberto Bruno Perez Gutierrez.

13:46

Italia-Burkina Faso Mondiale U17, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-1-2): Longoni; Mambuku, Borasio, Reggiani, Iddrisa; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Lontani, Arena. A disposizione: Ceresar, Nava, Bovio, Marini, De Paoli, Baralla, Pandolfi, Maccaroni, Campaniello, Elimoghale. Ct: Favo.

BURKINA FASO (4-2-3-1): Ouattara; Coulibaly, Barro, Dabo, Ouedraogo; Kogo, Zalle; Bagayogo, Barro, Zongo; Tapsoba. A disposizione: Ouedraogo, Sagnon, Ouedraogo, Sangare, Fofana, Diaby, Togola, Ouattara, Diakite, Kabore. Ct: Barro.

13:38

Dove vedere Italia-Burkina Faso U17 in tv

Dove vedere Italia-Burkina Faso U17 in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

13:31

Italia-Burkina Faso U17, in palio la semifinale Mondiale

Le formazioni U17 di Italia e Burkina Faso si giocano il pass per la semifinale Mondiale. Azzurrini reduci dalla convincente vittoria contro l'Uzbekistan, firmata Campaniello (doppietta) e Iddrisa. Calcio d'inizio previsto per le ore 14:30 italiane all'Aspire Zone di Doha (Qatar).

Doha - Qatar