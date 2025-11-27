Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Italia diretta Mondiale Under 17: segui la finale contro il Brasile che vale il terzo posto LIVE

Gli azzurrini di Favo puntano al gradino più basso del podio dopo l'eliminazione con l'Austria: aggiornamenti in tempo reale
8 min
Italia U17 Brasile
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra
Aggiorna

Dopo l'eliminazione in semifinale contro l'Austria per 2-0 in semifinale, l'Italia del commissario tecnico Favo vuole centrare l'ultimo obiettivo possibile al Mondiale U17: quello chiudere al terzo posto. Per farlo, gli azzurrini dovranno battere il Brasile (eliminato dal Portogallo) nella finalina della competizione iridata di categoria. Segui la sfida in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

15:32

Italia-Brasile Mondiale U17 rigori, Joao Pedro para su Luongo

Luongo incrocia, Joao Pedro sfiora con l'ascella mandando la palla sul palo. Italia-Brasile 2-2.

15:30

Italia-Brasile Mondiale U17 rigori, gol di Tiago

Tiago si prende tutto il tempo che serve prima di calciare e spiazzare Longoni: Italia-Brasile 2-2.

15:29

Rigori Italia-Brasile Mondiale U17, batte Lontani: rete!

Lontani con l'interno: tiro perfetto, palla in buca d'angolo, 2-1 per l'Italia.

15:28

Italia-Brasile Mondiale U17 rigori, Dell dal dischetto: gol

Dell incrocia, Longoni tocca ma non basta gol del Brasile: 1-1.

15:27

Italia-Brasile Mondiale U17 rigori, iniziano gli azzurri con Prisco: gol

Prisco potente e centrale, Italia in vantaggio.

15:23

Italia-Brasile U17 0-0, si va ai calci di rigore

Triplice fischio finale, l'Italia non è riuscita ad approfittare di una prolungata superiorità numerica per battere il Brasile. Il terzo posto del Mondiale U17 verrà assegnato dal dischetto.

15:17

91' - Occasionissima per Iddrisa

Che chance per Iddrisa, che non riesce a concludere verso la porta da posizione favorevole.

15:16

90' - Cinque minuti di recupero

SOno cinque i minuti di recupero.

15:15

89' - Doppio cambio Italia U17

Nell'Italia Under 17 Baralla e Elimoghale rilevano Maccaroni e Stefanoni.

15:14

88' - Italia-Brasile Mondiale U17, parata di Joao Pedro su Campaniello

Colpo di testa di Campaniello, Joao Pedro si distende sulla sua sinistra e prolunga oltra la linea di fondo.

15:12

86' - Ammonito Arthur Ryan

Cartellino giallo per Arthur Ryan.

15:08

82' - Doppio cambio per il Brasile

Cambia anche il Brasile con Arthur Ryan per Angelo e Vinicius Rocha per Ze Lucas.

15:07

81' - Doppio per l'Italia

Arena fa posto a Lontani, più che positiva la prestazione del gioiellino della Roma. Iddrisa rileva Marini.

15:04

78' - Tiro di Maccaroni

Maccaroni si porta il pallone sul sinistro e calcia, Joao Pedro para in due tempi.

15:02

76' - Cartellino giallo per Campaniello

Ammonito Campaniello dopo il ricorso al Football Video Support da parte del Brasile.

15:00

74' - Il Brasile fa ricorso al FVS

Il Brasile chiede un cartellino rosso per Campaniello, ma sembra uno scontro di gioco del tutto regolare con Morais.

14:58

72' - Maccaroni ci prova in acrobazia

Tiro acrobatico di Maccaroni, che non trova la porta.

14:54

68' - Non c'è calcio di rigore per l'Italia U17

Contatto regolare, non è calcio di rigore per l'Italia.

14:53

67' - L'Italia fa ricorso all'FVS per un contrasto tra Ramon e Campaniello

Contrasto tra Ramon e Campaniello, il ct Favo fa ricorso al Football Video Support.

14:50

64' - Cambio Brasile

Il Brasile avvicenda Kayke con Pietro Tavares.

14:49

63' - Annullato un gol a Felipe Moraes

Felipe Moraes segna di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma è in posizione di fuorigioco.

14:46

60' - Ammonito Arena

Cartellino giallo per Arena.

14:44

58' - Italia U17-Brasile U17, Ramon salva su 

Ramon salva in maniera provvidenziale su De Paoli, appostato sul secondo palo.

14:40

54' - In tribuna anche Branco e Infantino

Branco e Infantino presenti in tribuna.

14:38

52' - Ammonito Luongo

Prima ammonizione nell'Italia: giallo per Luongo.

14:35

49' - Arena sfiora il vantaggio

Italia vicinissima al vantaggio con Arena.

14:32

46' - Si riparte con un cambio nel Brasile

Si riparte con un cambio nel Brasile: Felipe Morais per Ruan Pablo.

14:18

Fine primo tempo

Si val riposo a reti inviolate. Dal 14' Brasile in dieci uomini: espulso Fernandes per somma di ammonizioni.

14:14

45' - Due minuti di recupero

Sono due i minuti di recupero.

14:06

37' - Italia U17, tentativo di Prisco

Prisco ci prova da distanza siderale: il suo tiro finisce sul fondo.

14:02

33' - Maccaroni vicino al gol

Palla geniale di Arena per Maccaroni, che calcia da posizione favorevole: palla di poco sul fondo.

13:59

30' - Il Brasile tiene botta

Il Brasile non sta correndo grandi rischi nonostante l'inferiorità numerica, dal 14', per l'espulsione di Fernandes.

13:54

25' - Longoni bene in uscita

Il Brasile si proietta in avanti, bravo Longoni nell'uscita tempestiva: palla in fallo laterale.

13:46

17' - Cambio Brasile

Il ct Patetuci corre ai ripari dopo l'espulsione di Fernandes: dentro Luis Eduardo per Gabriel Mac.

13:46

17' - Steffanoni pericoloso

Cross basso di Marini, Steffanoni va col piattone ma non trova lo specchio della porta. Palla sul fonso.

13:43

14' - Espulso Fernandes

Fernandes rimedia il secondo cartellino giallo con un intervento durrisimo su Bovio e viene espulso.

13:36

7' - Italia-Brasile Mondiale U17, tiro di Steffanoni

Luongo premia l'inserimento senza palla di Steffanoni: tiro di prima intenzione, esterno della rete.

13:35

6' - Ammonito Fernandes

Fernandes entra duro su Arena: ammonito.

13:30

1' - Partiti, è iniziata Italia-Brasile Under 17

Calcio d'inizio, via a Italia-Brasile.

13:22

Tutto pronto per il calcio d'inizio

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Italia-Brasile, le squadre hanno concluso le operazioni di riscaldamento

13:13

La formazione ufficiale del Brasile

BRASILE (4-3-3): Joao Pedro; Angelo, Vitor Fernandes, Luccas Ramon Tiago; Gabriel Mec, Ze Lucas, Luis Pacheco; Ruan Pablo, Dell, Kayke. Ct. : Patetuci.

13:12

La formazione ufficiale dell'Italia

ITALIA (4-3-3): Longoni; Mambuku, Bovio, Marini, De Paoli; Maccaroni, Prisco, Stefannoni; Luongo, Campaniello, Arena. Ct: Favo.

13:01

Manca sempre meno al calcio d'inizio

Il calcio d'inizio della partita tra l'Italia e il Brasile avrà inizio alle 13:30.

Aspire Zone (Doha)

