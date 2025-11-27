Italia diretta Mondiale Under 17: segui la finale contro il Brasile che vale il terzo posto LIVE
Dopo l'eliminazione in semifinale contro l'Austria per 2-0 in semifinale, l'Italia del commissario tecnico Favo vuole centrare l'ultimo obiettivo possibile al Mondiale U17: quello chiudere al terzo posto. Per farlo, gli azzurrini dovranno battere il Brasile (eliminato dal Portogallo) nella finalina della competizione iridata di categoria. Segui la sfida in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
15:32
Italia-Brasile Mondiale U17 rigori, Joao Pedro para su Luongo
Luongo incrocia, Joao Pedro sfiora con l'ascella mandando la palla sul palo. Italia-Brasile 2-2.
15:30
Italia-Brasile Mondiale U17 rigori, gol di Tiago
Tiago si prende tutto il tempo che serve prima di calciare e spiazzare Longoni: Italia-Brasile 2-2.
15:29
Rigori Italia-Brasile Mondiale U17, batte Lontani: rete!
Lontani con l'interno: tiro perfetto, palla in buca d'angolo, 2-1 per l'Italia.
15:28
Italia-Brasile Mondiale U17 rigori, Dell dal dischetto: gol
Dell incrocia, Longoni tocca ma non basta gol del Brasile: 1-1.
15:27
Italia-Brasile Mondiale U17 rigori, iniziano gli azzurri con Prisco: gol
Prisco potente e centrale, Italia in vantaggio.
15:23
Italia-Brasile U17 0-0, si va ai calci di rigore
Triplice fischio finale, l'Italia non è riuscita ad approfittare di una prolungata superiorità numerica per battere il Brasile. Il terzo posto del Mondiale U17 verrà assegnato dal dischetto.
15:17
91' - Occasionissima per Iddrisa
Che chance per Iddrisa, che non riesce a concludere verso la porta da posizione favorevole.
15:16
90' - Cinque minuti di recupero
SOno cinque i minuti di recupero.
15:15
89' - Doppio cambio Italia U17
Nell'Italia Under 17 Baralla e Elimoghale rilevano Maccaroni e Stefanoni.
15:14
88' - Italia-Brasile Mondiale U17, parata di Joao Pedro su Campaniello
Colpo di testa di Campaniello, Joao Pedro si distende sulla sua sinistra e prolunga oltra la linea di fondo.
15:12
86' - Ammonito Arthur Ryan
Cartellino giallo per Arthur Ryan.
15:08
82' - Doppio cambio per il Brasile
Cambia anche il Brasile con Arthur Ryan per Angelo e Vinicius Rocha per Ze Lucas.
15:07
81' - Doppio per l'Italia
Arena fa posto a Lontani, più che positiva la prestazione del gioiellino della Roma. Iddrisa rileva Marini.
15:04
78' - Tiro di Maccaroni
Maccaroni si porta il pallone sul sinistro e calcia, Joao Pedro para in due tempi.
15:02
76' - Cartellino giallo per Campaniello
Ammonito Campaniello dopo il ricorso al Football Video Support da parte del Brasile.
15:00
74' - Il Brasile fa ricorso al FVS
Il Brasile chiede un cartellino rosso per Campaniello, ma sembra uno scontro di gioco del tutto regolare con Morais.
14:58
72' - Maccaroni ci prova in acrobazia
Tiro acrobatico di Maccaroni, che non trova la porta.
14:54
68' - Non c'è calcio di rigore per l'Italia U17
Contatto regolare, non è calcio di rigore per l'Italia.
14:53
67' - L'Italia fa ricorso all'FVS per un contrasto tra Ramon e Campaniello
Contrasto tra Ramon e Campaniello, il ct Favo fa ricorso al Football Video Support.
14:50
64' - Cambio Brasile
Il Brasile avvicenda Kayke con Pietro Tavares.
14:49
63' - Annullato un gol a Felipe Moraes
Felipe Moraes segna di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma è in posizione di fuorigioco.
14:46
60' - Ammonito Arena
Cartellino giallo per Arena.
14:44
58' - Italia U17-Brasile U17, Ramon salva su
Ramon salva in maniera provvidenziale su De Paoli, appostato sul secondo palo.
14:40
54' - In tribuna anche Branco e Infantino
Branco e Infantino presenti in tribuna.
14:38
52' - Ammonito Luongo
Prima ammonizione nell'Italia: giallo per Luongo.
14:35
49' - Arena sfiora il vantaggio
Italia vicinissima al vantaggio con Arena.
14:32
46' - Si riparte con un cambio nel Brasile
Si riparte con un cambio nel Brasile: Felipe Morais per Ruan Pablo.
14:18
Fine primo tempo
Si val riposo a reti inviolate. Dal 14' Brasile in dieci uomini: espulso Fernandes per somma di ammonizioni.
14:14
45' - Due minuti di recupero
Sono due i minuti di recupero.
14:06
37' - Italia U17, tentativo di Prisco
Prisco ci prova da distanza siderale: il suo tiro finisce sul fondo.
14:02
33' - Maccaroni vicino al gol
Palla geniale di Arena per Maccaroni, che calcia da posizione favorevole: palla di poco sul fondo.
13:59
30' - Il Brasile tiene botta
Il Brasile non sta correndo grandi rischi nonostante l'inferiorità numerica, dal 14', per l'espulsione di Fernandes.
13:54
25' - Longoni bene in uscita
Il Brasile si proietta in avanti, bravo Longoni nell'uscita tempestiva: palla in fallo laterale.
13:46
17' - Cambio Brasile
Il ct Patetuci corre ai ripari dopo l'espulsione di Fernandes: dentro Luis Eduardo per Gabriel Mac.
13:46
17' - Steffanoni pericoloso
Cross basso di Marini, Steffanoni va col piattone ma non trova lo specchio della porta. Palla sul fonso.
13:43
14' - Espulso Fernandes
Fernandes rimedia il secondo cartellino giallo con un intervento durrisimo su Bovio e viene espulso.
13:36
7' - Italia-Brasile Mondiale U17, tiro di Steffanoni
Luongo premia l'inserimento senza palla di Steffanoni: tiro di prima intenzione, esterno della rete.
13:35
6' - Ammonito Fernandes
Fernandes entra duro su Arena: ammonito.
13:30
1' - Partiti, è iniziata Italia-Brasile Under 17
Calcio d'inizio, via a Italia-Brasile.
13:22
Tutto pronto per il calcio d'inizio
Tutto pronto per il calcio d'inizio di Italia-Brasile, le squadre hanno concluso le operazioni di riscaldamento
13:13
La formazione ufficiale del Brasile
BRASILE (4-3-3): Joao Pedro; Angelo, Vitor Fernandes, Luccas Ramon Tiago; Gabriel Mec, Ze Lucas, Luis Pacheco; Ruan Pablo, Dell, Kayke. Ct. : Patetuci.
13:12
La formazione ufficiale dell'Italia
ITALIA (4-3-3): Longoni; Mambuku, Bovio, Marini, De Paoli; Maccaroni, Prisco, Stefannoni; Luongo, Campaniello, Arena. Ct: Favo.
13:01
Manca sempre meno al calcio d'inizio
Il calcio d'inizio della partita tra l'Italia e il Brasile avrà inizio alle 13:30.