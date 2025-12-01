Buffon sulla Nazionale: "Siamo forti, ma abbiamo solo un difetto..."

Gigi Buffon traccia un punto della situazione sulla Nazionale , mentre l’ Italia aspetta i playoff decisivi per staccare il pass verso i Mondiali 2026 . Il capo delegazione azzurro, intervenuto ai microfoni di Radio anch’io lo sport su Radio 1 Rai, ha analizzato punti di forza e limiti della squadra: “ Penso che individualmente siamo una Nazionale molto forte, 6-7 undicesimi della squadra sono di grande livello . In questo momento la difficoltà è trovare un equilibrio per far sì che si sentano a proprio agio e riescano a performare al 100%.” ha spiegato Buffon, indicando come principale obiettivo quello di far rendere al massimo i giocatori chiave.

Buffon sulla Nazionale: "Abbiamo solo un difetto..."

L’ex portiere ha poi sottolineato quali siano, a suo avviso, i problemi principali che l’Italia deve ancora superare: “L'unica cosa su cui dobbiamo porre l'attenzione è riuscire a rimanere in partita in ogni istante. Quando stiamo in partita, con l'attenzione giusta, ce la giochiamo con tutti. Poi, in certi momenti, abbiamo qualche black-out che ci fa uscire dalla gara e ce la fa compromettere. Secondo me è l'unico difetto che in questo momento abbiamo”.

"Sullo stage..."

Buffon si è soffermato anche sulle difficoltà logistiche legate ai raduni, dovute alle tempistiche sempre più compresse del calendario calcistico: “Per quanto riguarda il calendario è complicato, ma non perché non ci sia la predisposizione da parte delle società o perché troviamo un muro. Non ci sono proprie finestre per pensare a 2-3 giorni per poterci ritrovare. Per un piccolo stage, ad oggi non c'è nulla di certo, ma devo dire che abbiamo trovato un abbraccio sincero da parte delle società e questo ci ha fatto piacere. Qualcosina riusciremo a fare col loro conforto. Lo sentono tutti questo impegno”.