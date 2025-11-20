L'eventuale finale dell'Italia ai playoff con Galles o Bosnia: ecco dove si giocherà e perché
L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale del playoff del Mondiale. Questo è quanto a decretato il sorteggio di Zurigo. Gli Azzurri sono stati sorteggiati da Marco Materazzi nel percorso A, assieme anche a Bosnia Erzegovina e Galles. Ma, se la squadra di Gattuso disputerà la semifinale in casa, ha ricevuto la notizia che avrebbe preferito non ricevere: l'eventuale finale l'Italia la giocherà in trasferta. O Cardiff o Zenica.
Possibile finale a Cardiff o Zenica: suggestione Millenium Stadium
Nel caso in cui l'Italia dovesse battere l'Irlanda del Nord il 26 marzo, per il 31 gli Azzurri dovranno affrontare la gara decisiva per il ritorno al Mondiale in trasferta. Due le opzioni, o il Galles o la Bosnia Erzegovina. Nel primo caso, la gara si disputerebbe o al Cardiff City Stadium, dove solitamente la squadra britannica gioca le partite in casa, o addirittura al Millenium Stadium, tempio del Rugby e scenario della finale di Champions persa dalla Juventus nel 2017. Nel caso della Bosnia, invece, lo stadio sarebbe altrettanto caldo, quello di Sarajevo, dove però ci sono problemi strutturali. Ultimamente la Bosnia ha giocato le gare di casa a Zenica.