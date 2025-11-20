L'eventuale finale dell'Italia ai playoff con Galles o Bosnia: ecco dove si giocherà e perché

L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale del playoff del Mondiale. Questo è quanto a decretato il sorteggio di Zurigo. Gli Azzurri sono stati sorteggiati da Marco Materazzi nel percorso A, assieme anche a Bosnia Erzegovina e Galles. Ma, se la squadra di Gattuso disputerà la semifinale in casa, ha ricevuto la notizia che avrebbe preferito non ricevere: l'eventuale finale l'Italia la giocherà in trasferta. O Cardiff o Zenica.