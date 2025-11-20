Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: quando si gioca, precedenti e come vederla
L'urna di Zurigo ha dato il suo sorteggio: l'Italia di Gattuso sfiderà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione al Mondiale 2026. Questa dunque la prima sfida che dovranno affrontare gli azzurri, dopo aver chiuso secondi nel girone alle spalle della Norvegia, per conquistare un posto alla prossima Coppa del Mondo.
Italia-Irlanda del Nord, quando e dove si gioca
La sfida tra Italia e Irlanda del Nord, valida per la semifinale dei playoff di qualificazione al Mondiale 2026, si giocherà il 26 marzo 2026 in casa degli azzurri. Ancora da stabilire lo stadio, ancora non annunciato ufficialmente: si dovrebbe giocare a Bergamo, ma rimangono valide anche altre opzioni.
Italia-Irlanda del Nord, come vederla in tv e streaming
La sfida tra Italia e Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo 2026, sarà disponibile in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.
Italia-Irlanda del Nord, tutti i precedenti
Dopo aver chiuso il girone A alle spalle di Germania e Slovacchia, l'Irlanda del Nord si è qualificata ai playoff grazie al ripescaggio dalla Nations League. La Nazionale di Michael O'Neill, che schiera in campo la giovane stella Conor Bradley, ha un bilancio estremamente negativo contro l'Italia, che ha sempre vinto in casa. L'Irlanda del Nord conserva una sola vittoria sugli azzurri, ma si tratta di un successo molto pesante e che evoca brutti ricordi: a Belfast, nel 1958, l'Italia di Alfredo Foni fu esclusa per la prima volta dal Mondiale.
Italia, il percorso ai playoff Mondiale 2026
L'Italia è stata inserita nel percorso A dei playoff. Nello stesso percorso c'è la semifinale tra Galles e Bosnia ed Erzegovina: una di queste due sarà la sfidante dell'Italia in finale, se riuscirà a superare la sua semifinale. L'Italia giocherà l'eventuale finale (in programma il 31 marzo) in trasferta, a Cardiff o Sarajevo.
