Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: quando si gioca, precedenti e come vederla

Italia-Irlanda del Nord, tutti i precedenti

Dopo aver chiuso il girone A alle spalle di Germania e Slovacchia, l'Irlanda del Nord si è qualificata ai playoff grazie al ripescaggio dalla Nations League. La Nazionale di Michael O'Neill, che schiera in campo la giovane stella Conor Bradley, ha un bilancio estremamente negativo contro l'Italia, che ha sempre vinto in casa. L'Irlanda del Nord conserva una sola vittoria sugli azzurri, ma si tratta di un successo molto pesante e che evoca brutti ricordi: a Belfast, nel 1958, l'Italia di Alfredo Foni fu esclusa per la prima volta dal Mondiale.