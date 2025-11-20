Sorteggio Playoff Mondiali diretta: scopri l’avversaria dell’Italia in semifinale LIVE

Ci siamo: oggi l'Italia del ct Rino Gattuso scopre il percorso per provare ad arrivare al Mondiale 2026 . A Zurigo, dalle 13, il sorteggio: si saprà l'avversaria della semifinale e poi l'eventuale accoppiamento per la finale. La prima partita si giocherà in casa, la seconda forse: a deciderlo, ancora una volta, il sorteggio. Di seguito, dall'attesa alle reazioni finali, la cronaca in tempo reale.

11:43

Italia, contro chi nell'eventuale finale?

Cinque giorni dopo la semifinale, se tutto andrà bene, ci giocheremo il Mondiale in finale. L’avversaria uscirà tra una delle quattro vincenti degli accoppiamenti di seconda e terza fascia.

11:32

Italia in casa in semifinale, per la finale il sorteggio

Il 26 marzo è la data della semifinale che l'Italia giocherà sicuramente in casa, probabilmente a Bergamo. Oggi scopriremo contro chi. Per quanto riguarda la finale, la decisione su casa o trasferta sarà affidata di nuovo al sorteggio.

11:26

Tutte le fasce del sorteggio: Italia nella prima

L'Italia è stata inserita nella prima fascia insieme a Danimarca, Turchia e Ucraina e affronterà una squadra della quarta, quindi una tra Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord, contro cui abbiamo perso l'ultimo spareggio. Di seguito tutte le fasce:

Prima fascia - ITALIA, Danimarca, Turchia, Ucraina;

Seconda fascia - Polonia, Galles, Repubblica Ceca, Slovacchia;

Terza fascia - Irlanda, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo;

Quarta fascia - Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord

11:15

Sorteggio Playoff Italia, chi temere

Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Macedonia: sono queste le squadre che l'Italia potrà pescare in semifinale. Ecco i giocatori che Gattuso e il suo gruppo dovranno temere di più. La semifinale si giocherà sicuramente in casa (l'Itali è la prima della prima fascia), con Bergamo come città favorita

11:08

Dove vedere il sorteggio dei playoff

Diretta tv, diretta streaming: l'attesa è alta perché da questo sorteggio dipende la possibilità per gli Azzurri di essere al Mondiale. Se le cose andassero male sarebbe la terza edizione senza Italia: un'ipotesi a cui ora nessuno vuole pensare

11:07

Italia, chi sarà presente al sorteggio dei playoff

L'Italia sarà rappresentata da Gattuso e Buffon. Per impegni a Milano, non ci sarà il presidente Gravina

Zurigo, Svizzera