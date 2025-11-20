Sorteggio playoff Italia Mondiali 2026: orario, dove vederlo in tv, avversarie e come funziona
Zurigo, oggi, ore 13. L'Italia ci sarà. Washington, 5 dicembre: l'Italia spera di esserci. È in programma oggi, 20 novembre, il sorteggio dei playoff di qualificazione Mondiale: una partita sicuramente da giocare in casa, l'altra si vedrà. Gli Azzurri sperano di passare con la speranza, poi, di essere presenti negli States per il sorteggio vero e proprio. Zurigo, si diceva. Alle 13 è in programma il sorteggio che definirà gli accoppiamenti, con gli azzurri che sapranno se potranno contare sul fattore campo anche nell'eventuale finale. La semifinale, infatti, l'Italia la giocherà sicuramente in casa, al 99% a Bergamo. Poi sarà quel che sarà.
Playoff Mondiali: come funziona il sorteggio
Quattro i pass a disposizione per 16 squadre in corsa (le 12 seconde dei vari gironi di qualificazione più le 4 'ripescate' per i risultati ottenuti in Nations League), che prima del sorteggio sono state divise in quattro fasce. Nella prima c'è l'Italia, che da testa di serie giocherà sicuramente in casa la semifinale (in calendario il 26 marzo) con una squadra proveniente dalla quarta fascia (quella delle 'ripescate'). La semifinale degli azzurri sarà abbinata dal sorteggio a una di quelle tra squadre di seconda e terza fascia e la sede dell’eventuale finale (in casa o in trasferta il 31 marzo) verrà stabilita dal sorteggio.
Le quattro fasce: chi può incontrare l'Italia
Queste le quattro fasce del sorteggio, con l'Italia che per la semifinale ne pescherà una della quarta (da sfidare in casa):
Prima fascia - ITALIA, Danimarca, Turchia, Ucraina;
Seconda fascia - Polonia, Galles, Repubblica Ceca, Slovacchia;
Terza fascia - Irlanda, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo;
Quarta fascia - Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord
Sorteggio playoff Mondiali, orario e dove vederlo in tv e streaming
Il sorteggio dei playoff è fissato per oggi (giovedì 20 novembre, ore 13) a Zurigo, presso la sede della Fifa. L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport, ma anche in streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e sul canale ufficiale della Fifa. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
Semifinale e finale playoff Mondiale, dove può giocare l'Italia
L'Italia dovrebbe giocare la semifinale a Bergamo. L'eventuale finale in casa vede in ballo Torino (Stadium) o Udine. Difficile Milano, quasi sicuramente no Roma, il Sud spera con Bari ma sembra fuori dai giochi.
Playoff Mondiali, come funziona il regolamento
Molto semplice: novanta minuti, supplementari ed eventuali rigori in caso di pareggio. Due gare secche, 90' o si spera 180' da brividi.
Da chi sarà composta la delegazione dell'Italia al sorteggio
L'Italia al sorteggio di oggi sarà composta da una delegazione "tecnica" oltre a Buffon e a Gattuso. Non ci sarà il presidente federale Gravina, impegnato a Milano.
Playoff Mondiali, i precedenti
Bisogna incrociare le dita: due volte è andata male, una bene. Partendo dal caso più recente: prima del Mondiale 2022 l'Italia affronta la Macedonia in semifinale a Palermo. Un tiraccio di Trajkosvki, poco prima dei supplementari, fece fuori gli Azzurri di Mancini. In caso di vittoria, a Oporto, ci sarebbe stato il Portogallo di Ronaldo. Nel 2017 l'Italia di Ventura, seconda nel girone dietro alla Spagna, si arrese alla Svezia in una doppia finale: 0-1 con autogol di De Rossi a Stoccolma, 0-0 a San Siro nel ritorno. L'unico precedente favorevole è del 1997: Cesare Maldini eliminò la Russia al San Paolo di Napoli con un gol di Casiraghi dopo il pari (1-1) a Mosca.
