Sorteggio playoff Italia Mondiali 2026: orario, dove vederlo in tv, avversarie e come funziona

Zurigo, oggi, ore 13 . L'Italia ci sarà. Washington, 5 dicembre: l'Italia spera di esserci. È in programma oggi, 20 novembre, il sorteggio dei playoff di qualificazione Mondiale : una partita sicuramente da giocare in casa, l'altra si vedrà. Gli Azzurri sperano di passare con la speranza, poi, di essere presenti negli States per il sorteggio vero e proprio. Zurigo, si diceva. Alle 13 è in programma il sorteggio che definirà gli accoppiamenti, con gli azzurri che sapranno se potranno contare sul fattore campo anche nell'eventuale finale. La semifinale, infatti, l'Italia la giocherà sicuramente in casa, al 99% a Bergamo. Poi sarà quel che sarà.

Playoff Mondiali: come funziona il sorteggio

Quattro i pass a disposizione per 16 squadre in corsa (le 12 seconde dei vari gironi di qualificazione più le 4 'ripescate' per i risultati ottenuti in Nations League), che prima del sorteggio sono state divise in quattro fasce. Nella prima c'è l'Italia, che da testa di serie giocherà sicuramente in casa la semifinale (in calendario il 26 marzo) con una squadra proveniente dalla quarta fascia (quella delle 'ripescate'). La semifinale degli azzurri sarà abbinata dal sorteggio a una di quelle tra squadre di seconda e terza fascia e la sede dell’eventuale finale (in casa o in trasferta il 31 marzo) verrà stabilita dal sorteggio.

Le quattro fasce: chi può incontrare l'Italia

Queste le quattro fasce del sorteggio, con l'Italia che per la semifinale ne pescherà una della quarta (da sfidare in casa):

Prima fascia - ITALIA, Danimarca, Turchia, Ucraina;

Seconda fascia - Polonia, Galles, Repubblica Ceca, Slovacchia;

Terza fascia - Irlanda, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo;

Quarta fascia - Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord

Sorteggio playoff Mondiali, orario e dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio dei playoff è fissato per oggi (giovedì 20 novembre, ore 13) a Zurigo, presso la sede della Fifa. L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport, ma anche in streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e sul canale ufficiale della Fifa. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.