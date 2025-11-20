Italia-Irlanda del Nord semifinale playoff Mondiale: tutto quello che c'è da sapere sull'avversaria di Gattuso, la guida completa

È l'Irlanda del Nord l'avversario di turno dell'Italia di Gennaro Gattuso, che in semifinale dovrà vedersela con la selezione allenata dal ct O'Neill. Un primo vantaggio azzurro potrebbe essere il fattore campo, considerando che si tratta di una squadra che ha perso quattro delle ultime sei partite giocate in trasferta. Tenendo in considerazione le ultime convocazioni, si tratta di una rosa dal valore pari a 30 milioni di euro: il pezzo pregiato è il classe 2003 Conor Bradley, terzino destro del Liverpool che qui tende a giocare in una posizione decisamente più avanzata. Spesso, infatti, viene schierato al fianco di Price a supporto del centravanti Charles, nel 3-4-2-1 disegnato dal commissario tecnico nordirlandese. 9 punti nel girone di qualificazione, frutto di 3 vittorie arrivate contro Lussemburgo (2) e Slovacchia. L'ultimo precedente con gli Azzurri è piuttosto triste: è lo 0-0 di Belfast con l'Italia di Roberto Mancini, datato novembre 2021, nella sfida che chiuse il percorso nel girone di qualificazione per i Mondiali in Qatar. Due curiosità: l'Irlanda del Nord è la nazionale che sancì nel 1958 la prima esclusione dell'Italia da un Mondiale di calcio; il portiere Peacock-Farrell, invece, gioca addirittura in League One, la terza serie inglese.