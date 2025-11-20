Corriere dello Sport.it
giovedì 20 novembre 2025
Italia-Irlanda del Nord semifinale playoff Mondiale: tutto quello che c'è da sapere sull'avversaria di Gattuso, la guida completa

Sorteggiato a Zurigo l'abbinamento che vede protagonista la Nazionale: modulo, punti di forza e curiosità della squadra che affronteranno gli Azzurri a marzo
Mondiali 2026 Italia
Ai playoff per i Mondiali del 2026 sarà Italia-Irlanda del Nord. Sorteggiato oggi a Zurigo l'avversario della semifinale della Nazionale di Gennaro Gattuso, chiamata ad affrontare l'incubo degli spareggi per centrare la qualificazione alla competizione in programma la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Appuntamento fissato per il 26 marzo 2026.

Italia-Irlanda del Nord semifinale playoff Mondiale: tutto quello che c'è da sapere sull'avversaria di Gattuso, la guida completa

È l'Irlanda del Nord l'avversario di turno dell'Italia di Gennaro Gattuso, che in semifinale dovrà vedersela con la selezione allenata dal ct O'Neill. Un primo vantaggio azzurro potrebbe essere il fattore campo, considerando che si tratta di una squadra che ha perso quattro delle ultime sei partite giocate in trasferta. Tenendo in considerazione le ultime convocazioni, si tratta di una rosa dal valore pari a 30 milioni di euro: il pezzo pregiato è il classe 2003 Conor Bradley, terzino destro del Liverpool che qui tende a giocare in una posizione decisamente più avanzata. Spesso, infatti, viene schierato al fianco di Price a supporto del centravanti Charles, nel 3-4-2-1 disegnato dal commissario tecnico nordirlandese. 9 punti nel girone di qualificazione, frutto di 3 vittorie arrivate contro Lussemburgo (2) e Slovacchia. L'ultimo precedente con gli Azzurri è piuttosto triste: è lo 0-0 di Belfast con l'Italia di Roberto Mancini, datato novembre 2021, nella sfida che chiuse il percorso nel girone di qualificazione per i Mondiali in Qatar. Due curiosità: l'Irlanda del Nord è la nazionale che sancì nel 1958 la prima esclusione dell'Italia da un Mondiale di calcio; il portiere Peacock-Farrell, invece, gioca addirittura in League One, la terza serie inglese.

 

 

 

 

