Tabellone playoff Mondiali 2026, possibile avversaria finale Italia e tutti gli incroci

Sorteggiato oggi a Zurigo il tabellone completo dei playoff per i Mondiali del 2026 . 42 nazionali già qualificate alla fase finale , con sei slot ancora da assegnare : quattro selezioni europee e due in arrivo dai playoff intercontinentali . Noto il percorso del l'Italia di Gennaro Gattuso , ma gli spareggi non riguarderanno soltanto il Vecchio Continente. Gli Azzurri in semifinale incontreranno l' Irlanda del Nord , mentre in un'eventuale finale ci sarà una tra Galles e Bosnia Erzegovina.

Playoff Mondiali 2026, il tabellone completo: accoppiamenti, incroci e la possibile avversaria dell'Italia in finale

16 nazionali protagoniste dei playoff europei, che vedranno svilupparsi quattro percorsi, con semifinale e finale in gara unica. Fascia 1 contro fascia 4, fascia 2 contro fascia 3, con la partita che si disputerà in casa delle prime. L’Italia entra nei playoff come migliore squadra del ranking FIFA tra le partecipanti: ciò garantisce la collocazione in fascia 1 in sede di sorteggio e la semifinale tra le mura amiche il prossimo 26 marzo. Le finali degli spareggi andranno in scena il 31 marzo.

I playoff intercontinentali, invece, si giocheranno in campo neutro in Messico, il 23 le semifinali, con il 31 le finali, in quello che è a tutti gli effetti un test per due degli stadi che ospiteranno la kermesse a partire da giugno: l’Estadio Guadalajara di Guadalajara, che può vantare una capienza di 46.232 spettatori, e l’Estadio BBVA di Monterrey, che ne può ospitare fino a 53.529. Qui, i mini-tabelloni sono due, come i posti a disposizione per il Mondiale: Iraq e Repubblica Democratica del Congo sono già in finale, grazie ad una migliore posizione nel ranking FIFA, mentre si giocheranno le loro chances in semifinale Bolivia, Nuova Caledonia, Giamaica e Suriname.

Ecco il tabellone dei vari percorsi per quanto riguarda il playoff Mondiali in Europa:

PERCORSO A:

SEMIFINALI

Italia-Irlanda del Nord

Galles-Bosnia Erzegovina

FINALE

Vincente Galles-Bosnia / Vincente Italia-Irlanda del Nord

PERCORSO B:

SEMIFINALI

Ucraina-Svezia

Polonia-Albania

FINALE

Vincente Ucraina-Svezia / Vincente Polonia-Albania

PERCORSO C:

SEMIFINALI

Turchia-Romania

Slovacchia-Kosovo

FINALE

Vincenti delle due semifinali

PERCORSO D:

SEMIFINALI

Danimarca-Macedonia del Nord.

Repubblica Ceca-Irlanda

FINALE

Vincenti delle due semifinali

Qui di seguito i tabelloni sorteggiati nei due percorsi per i playoff intercontinentali:

PEROCORSO A:

SEMIFINALE

Bolivia-Suriname

FINALE

Iraq- Vincente Bolivia / Suriname.

PERCORSO B:

SEMIFINALE

Nuova Caledonia - Giamaica.

FINALE