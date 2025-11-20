Corriere dello Sport.it
giovedì 20 novembre 2025
Tabellone playoff Mondiali 2026, possibile avversaria finale Italia e tutti gli incroci

Ecco tutti gli accoppiamenti e le combinazioni in vista della partita che potrebbe regalare il pass per la fase finale della competizione
4 min
TagsTabellone Playoff MondialiMondiali 2026Italia

Sorteggiato oggi a Zurigo il tabellone completo dei playoff per i Mondiali del 2026. 42 nazionali già qualificate alla fase finale, con sei slot ancora da assegnare: quattro selezioni europee e due in arrivo dai playoff intercontinentali. Noto il percorso dell'Italia di Gennaro Gattuso, ma gli spareggi non riguarderanno soltanto il Vecchio Continente. Gli Azzurri in semifinale incontreranno l'Irlanda del Nord, mentre in un'eventuale finale ci sarà una tra Galles e Bosnia Erzegovina.

Playoff Mondiali 2026, il tabellone completo: accoppiamenti, incroci e la possibile avversaria dell'Italia in finale

16 nazionali protagoniste dei playoff europei, che vedranno svilupparsi quattro percorsi, con semifinale e finale in gara unica. Fascia 1 contro fascia 4, fascia 2 contro fascia 3, con la partita che si disputerà in casa delle prime. L’Italia entra nei playoff come migliore squadra del ranking FIFA tra le partecipanti: ciò garantisce la collocazione in fascia 1 in sede di sorteggio e la semifinale tra le mura amiche il prossimo 26 marzo. Le finali degli spareggi andranno in scena il 31 marzo.

I playoff intercontinentali, invece, si giocheranno in campo neutro in Messico, il 23 le semifinali, con il 31 le finali, in quello che è a tutti gli effetti un test per due degli stadi che ospiteranno la kermesse a partire da giugno: l’Estadio Guadalajara di Guadalajara, che può vantare una capienza di 46.232 spettatori, e l’Estadio BBVA di Monterrey, che ne può ospitare fino a 53.529. Qui, i mini-tabelloni sono due, come i posti a disposizione per il Mondiale: Iraq e Repubblica Democratica del Congo sono già in finale, grazie ad una migliore posizione nel ranking FIFA, mentre si giocheranno le loro chances in semifinale Bolivia, Nuova Caledonia, Giamaica e Suriname.

Ecco il tabellone dei vari percorsi per quanto riguarda il playoff Mondiali in Europa:

PERCORSO A:

SEMIFINALI

  • Italia-Irlanda del Nord
  • Galles-Bosnia Erzegovina

FINALE

  • Vincente Galles-Bosnia / Vincente Italia-Irlanda del Nord

PERCORSO B:

SEMIFINALI

  • Ucraina-Svezia
  • Polonia-Albania

FINALE

  • Vincente Ucraina-Svezia / Vincente Polonia-Albania

PERCORSO C:

SEMIFINALI

  • Turchia-Romania
  • Slovacchia-Kosovo

FINALE

  • Vincenti delle due semifinali

PERCORSO D:

SEMIFINALI

  • Danimarca-Macedonia del Nord.
  • Repubblica Ceca-Irlanda

FINALE

  • Vincenti delle due semifinali

Qui di seguito i tabelloni sorteggiati nei due percorsi per i playoff intercontinentali:

PEROCORSO A:

SEMIFINALE

  • Bolivia-Suriname

FINALE

  • Iraq- Vincente Bolivia / Suriname.

PERCORSO B:

SEMIFINALE

  • Nuova Caledonia - Giamaica.

FINALE

  • Repubblica Democratica del Congo - Vincente Nuova Caledonia / Giamaica.

 

 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

