Sorteggi Mondiali, ecco il peggior girone che l'Italia potrebbe pescare

Venerdì 5 dicembre i sorteggi a Washington apriranno ufficialmente i Mondiali 2026 . Alle 18 italiane si conosceranno i possibili avversari che l'Italia di Gattuso dovrà affrontare nel caso in cui riuscisse a qualificarsi. Una cosa intanto è certa: se la nostra Nazionale dovesse staccare il pass per i Mondiali, la fascia in cui verrebbe inserita sarebbe la quarta . E questo significa che l'eventuale girone che ci aspetterebbe sarebbe tremendo perché dovremmo sfidare una squadra di prima, una di seconda e una di terza fascia. Un autentico gruppo della morte.

Il girone della morte per l'Italia ai Mondiali

Un passo alla volta, intanto è bene arrivarci al Mondiale, che per questa edizione andrà in scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. C'è però chi già fantastica e immagina il peggior girone possibile. In effetti, l'Italia, finendo in quarta fascia, potrebbe incontrare tre nazionali di primissimo livello. Dalla prima fascia la più pericolosa è sicuramente l'Argentina campione del mondo in carica, ma anche Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio e Germania non scherzano. Dalla seconda potrebbero arrivare la Croazia, il Marocco, l'Uruguay e la Svizzera, le quattro più temebili. Infine, chissà che la quarta fascia non "regali" all'Italia proprio la Norvegia che ci ha travolto sia all'andata sia al ritorno durante la fase di qualificazione; oppure l'Egitto di Salah o la Scozia di McTominay. Insomma, il peggior girone immaginabile per gli Azzurri probabilmente sarebbe questo: Argentina, Croazia e Norvegia. E a quel punto arrivare agli ottavi sarebbe davvero un'impresa.