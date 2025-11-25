Sorteggi Mondiali 2026, la Fifa ha deciso: ecco in quale fascia finirà l’Italia in caso di qualificazione

Brutte notizie per l'Italia. La FIFA ha infatti annunciato il regolamento ufficiale per il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo 2026. Se gli azzurri di Rino Gattuso dovessero qualificarsi per le fasi finale del Mondiale (a marzo la semifinale con l'Irlanda del Nord, poi l'eventuale finale con una tra Galles e Bosnia Erzegovina), sarebbero inseriti in quarta fascia, insieme a Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda e le altre formazioni che emergeranno dagli spareggi. Per queste Nazionali la FIFA ha preferito non affidarsi al ranking Uefa, ma all' ordine cronologico di qualificazione.

La composizione delle altre fasce per il Mondiale

Ranking che invece è stato rispettato per la composizione delle altre fasce. Canada, Messico e Stati Uniti, le nazionali ospitanti, sono state aggiunte in prima, insieme a Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio e Germania, mentre le altre 39 squadre qualificate sono state inserite in base al Ranking Fifa pubblicato il 19 novembre scorso.

Mondiali 2026, perché l'Italia ha pescato la fascia peggiore

Come funzionerà il sorteggio dei gironi, che andrà in scena il prossimo 5 dicembre? Spagna e Argentina, le due nazionali con il ranking più alto non potranno incrociarsi tra di loro prima della finale. Stesso discorso per Francia e Inghilterra. In ogni girone potranno esserci al massimo due squadre europee: inoltre chi previene dai Play Off non potrà essere inserita in un gruppo nel quale è presente una rappresentante della stessa confederazione (come Asia, Africa, CONCACAF e così via). L'Italia non essendo testa di serie e proveniente dagli spareggi, sarà inserita quindi in quarta fascia ed è destinata ad affrontare delle big.