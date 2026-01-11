Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
Italia, l'Irlanda del Nord perde una delle sue stelle: stagione finita per Bradley, salterà i playoff

Il terzino del Liverpool era uscito in barella alla fine della sfida contro l'Arsenal: dovrà operarsi e non sarà a disposizione per la sfida contro gli azzurri di Gattuso
TagsGattusoBradleyItalia
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Stagione finita per Conor Bradley, 22enne terzino del Liverpool uscito in barella nel finale della sfida contro l'Arsenal. Una notizia che interessa anche all'Italia di Gattuso, visto che Bradley è una delle stelle e capitano dell'Irlanda del Nord: salterà la sfida playoff in programma martedì 31 marzo, e che decreterà chi sfiderà una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina per un posto ai Mondiali 2026.

Bradley ko: salterà la sfida contro l'Italia ai playoff

Il grave infortunio al ginocchio ha comportato danni a ossa e legamenti, costringendo Bradley ad operarsi e a fermarsi per tutto il resto della stagione. Salterà sicuramente i playoff, ma è anche in dubbio per la Coppa del Mondo, nel caso in cui l'Irlanda del Nord riesca a qualificarsi. Una brutta notizia per il ct Michael O'Neill, che dovrà rinunciare ad una delle stelle, forse il giocatore più importante, della sua Nazionale nella sfida contro l'Italia di Gattuso.

