Italia, l'Irlanda del Nord perde una delle sue stelle: stagione finita per Bradley, salterà i playoff

Stagione finita per Conor Bradley, 22enne terzino del Liverpool uscito in barella nel finale della sfida contro l'Arsenal. Una notizia che interessa anche all'Italia di Gattuso, visto che Bradley è una delle stelle e capitano dell'Irlanda del Nord: salterà la sfida playoff in programma martedì 31 marzo, e che decreterà chi sfiderà una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina per un posto ai Mondiali 2026.