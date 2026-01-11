Italia, l'Irlanda del Nord perde una delle sue stelle: stagione finita per Bradley, salterà i playoff
Stagione finita per Conor Bradley, 22enne terzino del Liverpool uscito in barella nel finale della sfida contro l'Arsenal. Una notizia che interessa anche all'Italia di Gattuso, visto che Bradley è una delle stelle e capitano dell'Irlanda del Nord: salterà la sfida playoff in programma martedì 31 marzo, e che decreterà chi sfiderà una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina per un posto ai Mondiali 2026.
Bradley ko: salterà la sfida contro l'Italia ai playoff
Il grave infortunio al ginocchio ha comportato danni a ossa e legamenti, costringendo Bradley ad operarsi e a fermarsi per tutto il resto della stagione. Salterà sicuramente i playoff, ma è anche in dubbio per la Coppa del Mondo, nel caso in cui l'Irlanda del Nord riesca a qualificarsi. Una brutta notizia per il ct Michael O'Neill, che dovrà rinunciare ad una delle stelle, forse il giocatore più importante, della sua Nazionale nella sfida contro l'Italia di Gattuso.