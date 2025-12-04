Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 4 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Playoff Italia Mondiale 2026, con l'Irlanda del Nord a Bergamo: tutte le info

Accolta la richiesta del commissario tecnico Gattuso. La Nazionale non ha mai perso nella sua storia in casa dell'Atalanta
2 min
TagsItaliaPlayoffBergamo

Accolta la richiesta del commissario tecnico Gennaro Gattuso. La sfida valida per la semifinale dei playoff per la qualificazione al Mondiale, nella quale l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord il prossimo 26 marzo (calcio d'inizio alle ore 20:45), si giocherà a Bergamo. L'impianto bergamasco è stato teatro della gara di esordio dell'attuale ct sulla panchina degli azzurri, la goleada per 5-0 all'Estonia lo scorso 5 settembre.

Italia imbattuta a Bergamo. Contro l'Irlanda del Nord solo un ko

Bergamo è cara all'Italia. Nei quattro precedenti, infatti, la Nazionale non ha mai perso. Oltre al già citato 5-0 ce n'è un altro, nel lontano 1987 a Malta, oltre a due pareggi per 1-1 contro la Turchia, in un'amichevole del 2006, e nella partita di Nations League contro l'Olanda del 2020. Le statistiche sorridono agli Azzurri anche per quanto riguarda i precedenti contro l'Irlanda del Nord. Una sola sconfitta in undici precedenti, ma pesantissima. Il 2-1 subito a Belfast che estromise l'Italia dal Mondiale del 1958. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Gattuso in vista dei playoffTutto sull'Irlanda del Nord

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS