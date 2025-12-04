Playoff Italia Mondiale 2026, con l'Irlanda del Nord a Bergamo: tutte le info
Accolta la richiesta del commissario tecnico Gennaro Gattuso. La sfida valida per la semifinale dei playoff per la qualificazione al Mondiale, nella quale l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord il prossimo 26 marzo (calcio d'inizio alle ore 20:45), si giocherà a Bergamo. L'impianto bergamasco è stato teatro della gara di esordio dell'attuale ct sulla panchina degli azzurri, la goleada per 5-0 all'Estonia lo scorso 5 settembre.
Italia imbattuta a Bergamo. Contro l'Irlanda del Nord solo un ko
Bergamo è cara all'Italia. Nei quattro precedenti, infatti, la Nazionale non ha mai perso. Oltre al già citato 5-0 ce n'è un altro, nel lontano 1987 a Malta, oltre a due pareggi per 1-1 contro la Turchia, in un'amichevole del 2006, e nella partita di Nations League contro l'Olanda del 2020. Le statistiche sorridono agli Azzurri anche per quanto riguarda i precedenti contro l'Irlanda del Nord. Una sola sconfitta in undici precedenti, ma pesantissima. Il 2-1 subito a Belfast che estromise l'Italia dal Mondiale del 1958.