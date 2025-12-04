Playoff Italia Mondiale 2026, con l'Irlanda del Nord a Bergamo: tutte le info

Accolta la richiesta del commissario tecnico Gennaro Gattuso . La sfida valida per la semifinale dei playoff per la qualificazione al Mondiale, nella quale l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord il prossimo 26 marzo (calcio d'inizio alle ore 20:45), si giocherà a Bergamo . L'impianto bergamasco è stato teatro della gara di esordio dell'attuale ct sulla panchina degli azzurri, la goleada per 5-0 all'Estonia lo scorso 5 settembre.

Italia imbattuta a Bergamo. Contro l'Irlanda del Nord solo un ko

Bergamo è cara all'Italia. Nei quattro precedenti, infatti, la Nazionale non ha mai perso. Oltre al già citato 5-0 ce n'è un altro, nel lontano 1987 a Malta, oltre a due pareggi per 1-1 contro la Turchia, in un'amichevole del 2006, e nella partita di Nations League contro l'Olanda del 2020. Le statistiche sorridono agli Azzurri anche per quanto riguarda i precedenti contro l'Irlanda del Nord. Una sola sconfitta in undici precedenti, ma pesantissima. Il 2-1 subito a Belfast che estromise l'Italia dal Mondiale del 1958.