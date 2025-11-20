Dalla "Disfatta di Belfast" ai playoff: settant'anni dopo è di nuovo Italia-Irlanda del Nord

L'Irlanda del Nord è di nuovo nel mezzo del cammino dell'Italia verso la qualificazione a un Mondiale. Gli Azzurri affronteranno i nordirlandesi nella semifinale dei playoff, come stabilito dalle urne nel corso del sorteggio di Zurigo . Se da un lato è vero che la squadra di Gattuso ha evitato Svezia e Macedonia del Nord , ultime due protagoniste dell'esclusione ai campionati del Mondo dell'Italia, è altresì corretto che pure l' Irlanda del Nord evoca brutti ricordi, che risalgono al 1958 .

15 gennaio 1958. Irlanda del Nord-Italia: "la disfatta di Belfast"

Era il 15 gennaio del 1958. Alle 14:15, all'Windsor Park di Belfast ha avuto inizio la sfida che passerà poi agli annali come "La disfatta di Belfast". L'Iralnda del Nord, grazie alle reti di McIlroy e di Cush battono per 2-1 gli Azzurri guidati da Foni (inutile la rete del romanista Da Costa). Una gara che estromise l'Italia dalla partecipazione dai Mondiali in Svezia. Fu la prima eliminazione sul campo dell'Italia in fase di qualificazione a un Mondiale. Una gara dalle tremende conseguenze anche per molti protagonisti: non sarebbero più stati convocati Vincenzi, Invernizzi e gli oriundi Ghiggia (che venne espulso in quella gara), Schiaffino e Da Costa. Foni, che in panchina aveva vinto duo Scudetti con l'Inter, era stato chiamato dalla Federazione per donare nuova linfa alla Nazionale in seguito ai Mondiali del '54, nei quali l'Italia era uscita ai gironi, sarebbe stato esonerato dopo un'altra partita. Obiettivo decisamente fallito da parte di Foni, il quale fu accusato di un utilizzo esagerato da parte di oriundi anche di età avanzata, come l'argentino Pesaola - oltre ai già citati - allora pilastro del Napoli.

Il girone di qualificazione

La sconfitta contro l'Irlanda del Nord pose fine al Gruppo 8 delle Qualificazioni al Mondiale, che prevedeva tre squadre (anche il Portogallo oltre alle già citate) e solo uno slot per la qualificazione. Partita con i favori del pronostico, l'Italia iniziò il proprio percorso con un successo, all'Olimpico, contro proprio i nordirlandesi, per 1-0. A Lisbona, quindi, arriva il pesante ko per 3-0. Quindi un nuovo 2-2 con l'Irlanda del Nord e la "vendetta" a San Siro con il Portogallo: 3-0. Il 15 gennaio, a Belfast, l'Italia ha a disposizione due risultati su tre per andare al Mondiale. Alla fine, però, a far festa furono proprio gli avversari.

Sessantotto anni dopo, di nuovo Italia-Irlanda del Nord

A marzo, a sessantotto anni di distanza, l'Italia si trova di nuovo l'Irlanda del Nord nel proprio percorso in vista della Qualificazione al Mondiale. Questa volta, però, la sfida sarà in casa - probabilmente a Bergamo, come dichiarato da Gattuso - e gli Azzurri, dopo due eliminazioni consecutive, vogliono tornare a disputare una coppa del Mondo.