Bonucci e il racconto sul bullismo: un retroscena che fa riflettere ed emozionare

C'è il calcio. E poi c'è la vita vera. Quella di tutti i giorni. La webserie della Federcalcio sul valore sociale del calcio, pubblicata su sostenabilia.it , si arricchisce di un nuovo contributo che ha come tema principale il bullismo e le sue diverse modalità di contrasto . Dopo aver affrontato il riscatto sociale in una realtà complessa come il Parco Verde di Caivano , la lotta contro il diabete e l’inclusione attraverso lo sport di persone con disabilità cognitivo-relazional i, adesso è il turno di una vera e propria piaga sociale generazionale.

Bonucci e Cazzato, il bullismo e la capacità di fare squadra e non restare in silenzio

Il quarto episodio di ‘Speak Out! Il calcio racconta’, infatti, mette a confronto Leonardo Bonucci, Campione d’Europa con gli Azzurri nel 2021 e ora assistente tecnico del Ct dell'Italia Gennaro Gattuso, e Mirko Cazzato, giovane fondatore di ‘MABASTA! Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti’. Bonucci condivide la sua esperienza personale di vittima quando era ancora un bambino: una ferita profonda che lo ha spinto a scrivere un libro per aiutare chi oggi vive la stessa situazione. Mirko, invece, presenta la sua storia e quella del movimento che ha fondato, evidenziando il valore del supporto della FIGC che, con il suo Settore Giovanile e Scolastico, ha contribuito a portare il progetto ‘MABASTA!’ dalla sua scuola di Lecce a un’iniziativa replicabile e diffusa a livello nazionale. Attraverso il loro dialogo scopriamo che per fermare il bullismo non servono superpoteri, ma la capacità di fare squadra e di non restare in silenzio: un racconto che ci ricorda che nessuno deve essere lasciato solo, né in campo né tra i banchi di scuola.

Il nuovo progetto editoriale della FIGC

Il nuovo progetto editoriale della FIGC punta su un linguaggio universale, quello del calcio nelle sue mille sfaccettature, per unire diverse generazioni su temi di particolare rilevanza e di grande attualità. La serie prevede dieci puntate pubblicate sulla sua piattaforma di Sostenibilità sostenabilia.it (una a settimana, a partire dal 14 gennaio), dove i protagonisti dialogano e affrontano esperienze e progettualità, toccando le corde di tutte le principali sensibilità dell’epoca contemporanea: rispetto, inclusione, legalità, tutela della salute, educazione e riscatto sociale.

L’elenco delle puntate di ‘Speak Out! Il calcio racconta’