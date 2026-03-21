Scamacca salta la Nazionale e playoff mondiali, un guaio per l'Italia di Gattuso: infortunio all'adduttore per l'attaccante

Cosa si è fatto Scamacca

Nuova tegola per ilin vista degli spareggi per la qualificazione al. Mancherà anche: non lascia dubbi infatti il comunicato diramato dall', l'attaccante romano ha riportato un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare sia il match di campionato degli orobici con il Verona che le decisive sfide della Nazionale italiana.

Ennesimo problema per il classe '99, che come comunicato dall'Atalanta si è procurato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Il club ha anche evidenziato che "il calciatore ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo idoneo", ma anche che "la prognosi dipenderà dall'evoluzione del quadro clinico-strumentale". Tradotto in termini pratici: niente sfida di campionato con il Verona, ma soprattutto niente Nazionale, proprio a poche ore dal ritiro azzurro in vista dell'impegno con l'Irlanda del Nord in programma a Bergamo il prossimo 26 marzo.