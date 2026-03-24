Italia U-19, al via la missione Europeo: Liberali e Reggiani i protagonisti

Under-19, la qualificazione all'Europeo passa dalla Calabria

L'Italia under-19 si è radunata nella giornata di lunedì a Roma, dove ha svolto un allenamento al campo Tre Fontane. Nella serata, quindi, la partenza per la Calabria. La prima partita, contro l'Ungheria, è in programma domani, mercoledì 25 alle 17:00, al "Ceravolo" di Catanzaro. I protagonisti della sfida sarà proprio uno dei beniamini del pubblico di casa: Mattia Liberali, stellina della squadra di Aquilani in Serie B. Da notare in rosa la presenza anche dei due giocatori del Borussia Dortmund Reggiani e Inacio. Il commissario tecnico Bollini ha dichiarato: “Stiamo preparando il girone al meglio per essere pronti. Ho trovato i ragazzi sereni e motivati, consapevoli di avere la responsabilità di indossare la maglia della Nazionale. Essere tornati in Calabria è sinonimo di partecipazione ed entusiasmo, l’esperienza dell’anno scorso ci ha fatto capire quanto qui si sia innamorati della maglia azzurra. Abbiamo trovato un’ottima organizzazione lo scorso anno e anche per questo siamo di nuovo qui: il pubblico di Catanzaro e Cosenza saprà trascinarci”.

I convocati di Bollini

L'elenco dei convocati di Alberto Bollini per le tre partite dell'Italia under-19.

PORTIERI: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza).

DIFENSORI: Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Az Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus).

CENTROCAMPISTI: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta).

ATTACCANTI: Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Mattia Marello (Inter), Mattia Mosconi (Inter).