Retegui: "Dimostriamo a tutti chi siamo". Il gesto che svela il rapporto con Gattuso

Retegui e le parole sull'amore per l'Italia

L'attaccante gioca in Arabia, ma i suoi pensieri sono tutti e solo per l'Italia: "Mi sono innamorato dell'Italia da quando mi ha chiamato Mancini. Da novembre volevo sempre tornare qui per questa partita, è la cosa più importante che mi sia successa nella vita. Rappresentare l'Italia per me è tutto, sono orgoglioso di indossare questa maglia e spero di farlo tantissime volte in più. Ringrazio il mister perché abbiamo parlato tanto, mi ha trasmesso fiducia quando sono andato in Arabia, preferisco non dire cosa mi ha detto perché è come se fossero chiacchiere in famiglia". Sulla partita di domani, Retegui spiega: "Dobbiamo restare sereni, avere fisico e mentalità, tranquillità e leggerezza sono le parole chiave, non ci sono altri risultati che non siano la vittoria. È il momento di dimostrare a tutti che siamo. Ho parlato tantissimo con Brendan Rodgers, il mio allenatore in Arabia (è nordirlandese, ndr), abbiamo un grande rapporto, mi ha detto che mi augura il meglio. Pressione? Non so se è quello che sento, c'è voglia di dimostrare che la squadra è pronta, sta facendo benissimo ed è pronta a dimostrare che sta bene. C'è voglia di giocare. Sappiamo che sarà una partita che vince chi ha più determinazione. Giochiamo in casa, Bergamo ti spinge tanto. Noi dobbiamo stare tranquilli e prendere la partita, dobbiamo solo vincere".