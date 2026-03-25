Le pilloline di Gattuso e la sveglia come i pipistrelli: il retroscena del ct che fa ridere i giornalisti irlandesi

L'Italia si gioca tutto in pochi giorni . In palio c'è la qualificazione al prossimo Mondiale e il ct Gattuso ne è pienamente consapevole . Nel corso della conferenza stampa pre gara, alla vigilia della semifinale playoff con l'Irlanda del Nord , il commissario tecnico degli Azzurri ha provato ad alleggerire la tensione del momento con una battuta, capace di stimolare anche il sorriso dei giornalisti irlandesi.

Italia, Gattuso e le pilloline per dormire: il retroscena del ct che ha fatto ridere i giornalisti irlandesi

In vista dell'attesissima sfida con l'Irlanda del Nord, in programma domani alle ore 20:45 alla "New Balance Arena" di Bergamo, Gennaro Gattuso ha parlato dell'avvicinamento al delicatissimo confronto di domani, rivelando un retroscena che richiama il confronto calciatore-allenatore. In particolare, in conferenza, il ct ha fatto riferimento ad alcune "pilloline" utili a conciliare il sonno nei momenti in cui si è chiamati a sopportare un carico di pressione importante: "Da giocatore ero allergico, il nostro preparatore Pincella mi da qualche pillolina per dormire, altrimenti alle 4.30-5 sono come un pipistrello", ha detto con il sorriso Gattuso, facendo ridere anche i giornalisti irlandesi presenti nella sala conferenze dell'impianto sportivo che ospita solitamente le gare casalinghe dell'Atalanta.