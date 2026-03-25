Le pilloline di Gattuso e la sveglia come i pipistrelli: il retroscena del ct che fa ridere i giornalisti irlandesi
L'Italia si gioca tutto in pochi giorni. In palio c'è la qualificazione al prossimo Mondiale e il ct Gattuso ne è pienamente consapevole. Nel corso della conferenza stampa pre gara, alla vigilia della semifinale playoff con l'Irlanda del Nord, il commissario tecnico degli Azzurri ha provato ad alleggerire la tensione del momento con una battuta, capace di stimolare anche il sorriso dei giornalisti irlandesi.
Italia, Gattuso e le pilloline per dormire: il retroscena del ct che ha fatto ridere i giornalisti irlandesi
In vista dell'attesissima sfida con l'Irlanda del Nord, in programma domani alle ore 20:45 alla "New Balance Arena" di Bergamo, Gennaro Gattuso ha parlato dell'avvicinamento al delicatissimo confronto di domani, rivelando un retroscena che richiama il confronto calciatore-allenatore. In particolare, in conferenza, il ct ha fatto riferimento ad alcune "pilloline" utili a conciliare il sonno nei momenti in cui si è chiamati a sopportare un carico di pressione importante: "Da giocatore ero allergico, il nostro preparatore Pincella mi da qualche pillolina per dormire, altrimenti alle 4.30-5 sono come un pipistrello", ha detto con il sorriso Gattuso, facendo ridere anche i giornalisti irlandesi presenti nella sala conferenze dell'impianto sportivo che ospita solitamente le gare casalinghe dell'Atalanta.