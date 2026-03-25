"Prima l'Irlanda del Nord, poi...", Del Piero fa la sua previsione sui playoff dell'Italia

Del Piero: "L'Italia ha la forza e la qualità per vincere le prossime due partite"

I playoff sono ormai alle porte. Del Piero ha le idee chiare su cosa sarà indispensabile per far sì che stavolta ci sia l'agognato lieto fine: "Mi aspetto che tutte le persone che si muovono intorno alla nostra Nazionale diano allo staff e ai giocatori il messaggio di non avere paura. Capisco il momento complicato e la situazione che stiamo vivendo ma il messaggio deve essere chiaro: 'Andate senza paura, mettete in campo il 100%' perché il club e i giocatori hanno tutta la forza e la qualità per andare ai Mondiali e vincere queste due partite. Prima, però, pensiamo alla prima contro l'Irlanda del Nord visto che giocheremo in casa e avremo il pubblico di casa a trascinarci. Poi per la seconda vedremo (dita incrociate)".

Del Piero sul Mondiale 2026: "Per il Nord America sarà il massimo"

Usa, Canada e Messico. Le mete a cui ambire sono note: "Per il Nord America sarà il massimo prendere parte a questo Mondiale. È chiaro che per gli italiani che vivono qui sarebbe bellissimo rivedere l’Italia ad un Mondiale. Capisco che suona strano per noi visto che eravamo abituati a partecipare a ogni edizione di un Mondiale ma ora dobbiamo guardare la realtà e ora dobbiamo focalizzarci sui playoff e poi tornare dove dobbiamo essere".

Del Piero: "Italia-Canada a Toronto? Sarebbe meraviglioso davanti a 50mila spettatori"

Del Piero sogna a occhi aperti come tutti i tifosi della Nazionale, che non sperano di poter assistere a partite degne del blasone dell'Italia con cornici di pubblico all'altezza della manifestazione calcistica più importante: "L’Italia contro il Canada a Toronto? Sarebbe meraviglioso avere entrambe le tifoserie a riempire lo stadio di 50mila posti". Non resta che scendere in campo e dare il massimo. Magari ispirandosi ai grandi campioni del passato. Proprio come Del Piero.