"Prima l'Irlanda del Nord, poi...", Del Piero fa la sua previsione sui playoff dell'Italia
Alessandro Del Piero è stato ospite del FIFA World Cup Trophy Tour, nella tappa di Los Angeles. L'ex capitano della Juventus, campione del mondo con l'Italia nel 2006, non si è sottratto dal commento dei giorni cruciali che la Nazionale si appresta a vivere. In palio c'è la qualificazione al Mondiale 2026: dopo due mancate partecipazioni consecutive, c'è un Paese intero col fiato sospeso, che spera di rompere l'incantesimo che consentirebbe a un'intera generazione di poter vivere per la prima volta la partecipazione degli azzurri alla competizione iridata.
Del Piero: "L'Italia ha la forza e la qualità per vincere le prossime due partite"
I playoff sono ormai alle porte. Del Piero ha le idee chiare su cosa sarà indispensabile per far sì che stavolta ci sia l'agognato lieto fine: "Mi aspetto che tutte le persone che si muovono intorno alla nostra Nazionale diano allo staff e ai giocatori il messaggio di non avere paura. Capisco il momento complicato e la situazione che stiamo vivendo ma il messaggio deve essere chiaro: 'Andate senza paura, mettete in campo il 100%' perché il club e i giocatori hanno tutta la forza e la qualità per andare ai Mondiali e vincere queste due partite. Prima, però, pensiamo alla prima contro l'Irlanda del Nord visto che giocheremo in casa e avremo il pubblico di casa a trascinarci. Poi per la seconda vedremo (dita incrociate)".
Del Piero sul Mondiale 2026: "Per il Nord America sarà il massimo"
Usa, Canada e Messico. Le mete a cui ambire sono note: "Per il Nord America sarà il massimo prendere parte a questo Mondiale. È chiaro che per gli italiani che vivono qui sarebbe bellissimo rivedere l’Italia ad un Mondiale. Capisco che suona strano per noi visto che eravamo abituati a partecipare a ogni edizione di un Mondiale ma ora dobbiamo guardare la realtà e ora dobbiamo focalizzarci sui playoff e poi tornare dove dobbiamo essere".
Del Piero: "Italia-Canada a Toronto? Sarebbe meraviglioso davanti a 50mila spettatori"
Del Piero sogna a occhi aperti come tutti i tifosi della Nazionale, che non sperano di poter assistere a partite degne del blasone dell'Italia con cornici di pubblico all'altezza della manifestazione calcistica più importante: "L’Italia contro il Canada a Toronto? Sarebbe meraviglioso avere entrambe le tifoserie a riempire lo stadio di 50mila posti". Non resta che scendere in campo e dare il massimo. Magari ispirandosi ai grandi campioni del passato. Proprio come Del Piero.